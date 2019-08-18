〈觀察〉5G電信白牌商機爆發 網通廠卡位搶商機 將成未來3-5年新動能

5G 帶動電信白牌商機興起，網通業者看好，在建置彈性高、價格也相對便宜下，電信運營商將擴大採用白牌設備，預計 3-5 年內將顯著成長，也將成為網通廠成長新動能。

5G 開放式無線存取網路架構 (OPEN RAN) 興起，電信營運商跳過諾基亞、愛立信等品牌商，直接向網通廠下單，帶動全球電信白牌需求，加上資安議題，均為台廠帶來了商機。

網通業者分析，5G 技術帶來更多應用，電信營運商在規劃上會更加彈性，加上白牌設備也能降低建置成本，均使電信營運商採用白牌意願提升，預計接下來 3-5 年，白牌商機將顯著成長，會成為營運的另一新動能。

此外，電信白牌技術門檻高，且要提供系統整合服務、頻道布建及客製化等能力，也因此，電信營運商找到合作對象後，只要沒有出太大的狀況，都會是長期合作，業者就形容，白牌商機就像「先搶到茅坑，其他人就進不來」。

而目前台廠中，智邦 (2345-TW) 打進 AT&T，公司也看好，預計明年該領域也會出現明顯的增幅，除了 100G 的標準品，也有客製化的 5G 基礎建設應用。

另外，中磊 (3388-TW) 也與日本樂天 (Rakuten) 合作，中磊認為，樂天沒有 3G、4G 基地台包袱，因此能走全新的架構，這種模式也有助於公司未來在白盤領域的發展。