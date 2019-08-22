廣明機器人下半年出貨逐季成長 全年出貨維持倍增目標

廣達 (2382-TW) 旗下廣明 (6188-TW) 推出智慧堆棧及工廠智能管理系統，搶攻工業 4.0 智慧製造商機，總經理何世池表示，自動化一定是未來商機，預期本季持平上季表現，待軟硬體整合解決方案出貨後，機器人出貨量將逐季成長，全年出貨可望倍增。

何世池表示，系統整合將是未來自動化發展很重要的一環，現階段廠商購買機器手臂，但還需要花費很多時間、工程師人力，去設計建構電子周邊的軟硬體，因此廣明決定跨入自動化系統整合的解決方案，結合軟硬體，將提升廣明自身產品優勢，也能為下游廠商降低後續布建的成本。

針對廣明旗下達明機器人在機器人與智慧自動化展推出的解決方案，何世池表示，其實今年 4 月就已在德國展出，預計 9 月開始會接旗下代理商的訂單，10 月陸續開始出貨後，具體營收貢獻要可能要等到第 4 季。

為跨大海外市場布局，達明機器人日前擬增資，何世池表示，將依各地區業務評估是否要直接進入市場或由代理商布局，若依達明機器人本身業務來看，目前區域比重，中國、歐洲市場約各占 3 成多，其次則為台灣、東南亞，日本、美國則成長相對緩慢。

展望未來，何世池表示，預期下半年還是會比上半年好，本季表現則將維持或較第 2 季小幅成長，下半年有望逐季成長，全年機器人出貨量也可倍數成長，而今年達明機器人占廣明營收也可望超過 2 成。

何世池進一步表示，自動化趨勢是未來趨勢，全球、中國市場還很大，但近期受貿易戰影響，部分廠商有調整產線的計畫，自動化進程趨緩，但仍持樂觀保守態度，對於提升軟硬整合的附加價值方向不變，他強調，發展軟硬體結合將強化品牌價值，產品也不容易被抄襲。