盤前財經大事搶先讀2019年8月22日

今日操盤前瞻

台灣 7 月失業率

美國、歐盟 8 月綜合 PMI

法說會：同欣電、國泰金

除權息：台翰、南港、美律、台航、華園 (2702)、世芯 - KY、久裕、慶生、茂綸、醫揚、蜜望實等

短短一天又改口！川普：不考慮減稅 美國經濟好得很

週三 (21 日) 美國總統川普堅稱，他不會採用減稅方式，來避免經濟放緩，而這距離他表示會考慮減稅政策的說法，相隔僅僅一天，並在媒體採訪中表示「我現在不會採取減稅，我們不需要，我們的經濟很強盛！」閱讀全文...

〈Fed 會議紀要〉7 月降息是為了重新調整 非降息循環的預設路線

台北時間週四 (22 日) 淩晨 2 時許 (即美東時間週三下午 2 時許)，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布 7 月政策會議紀要顯示：大多數聯準會官員認為，7 月的降息是重新調整 (recalibration) 的一部分，不應視為未來進一步降息的預設路線。閱讀全文...

轉向中國？傳蘋果明年新 iPhone 將採用京東方 OLED 面板

據日經報導，蘋果 (AAPL-US) 為削減成本並減少對韓國三星電子的依賴，該公司正正在測試中國面板大廠京東方 (000725-CH) 的高階螢幕，並且目前已進入了最後驗證階段，通過後可望能用於明年的新 iPhone 上。閱讀全文...

中華電否認搶先解禁華為新機 未來將視市場需求

媒體日前報導「華為新機，中華電搶先解禁」，中華電 (2412-TW) 對此澄清，近期並未收到台灣華為公司任何新機上架的需求，所以沒有如媒體所報導的事情，未來相關做法除考量市場因素外，亦將配合政府政策與要求。閱讀全文...

一條龍陸客團旅行社傳放無薪假 交長：調整體質、擬提紓困

中國暫停陸客來台自由行，連團客也大幅減少，傳出專做陸客的旅行社預告開始放無薪假。交通部長林佳龍昨 (21) 日表示，專營一條龍陸客團風險較大，可藉機調整體質，並將建議行政院召開跨部會會議，提供業者紓困方案，強調「雨天不能收傘」。閱讀全文...

