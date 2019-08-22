與其煩惱殖利率曲線 不如先擔心市場這五個「失敗指標」

美國債市上週發出警告，導致道瓊工業平均指數出現今年最糟單日走勢，下跌 800 點。

投資人對殖利率曲線倒掛的情況感到害怕。10 年期美國國債殖利率短暫跌破 2 年期國債殖利率，對經濟而言意味著衰退的警訊。

但 INTL FCStone 全球宏觀策略師 Vincent Deluard 表示，在這種環境下，還有更重要的因素在發揮作用。

他在給客戶的報告中指出，「正如孔子所說：『當聖人指著月亮時，傻瓜看著手指』，」「那些迷戀倒掛的記者和交易員應該試脫手指之外。」

基於這個考量，他列出五個更應在這個動盪市場中更專注的「失敗指標」，而非殖利率曲線的走向。

FAANGs

臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 以及 Google 的母公司 Alphabet (GOOGL-US)，長久以來一直是這個無情的牛市的領導者，但近日表現已不如大盤，其走勢分歧也正在蔓延。

Deluard 指出，「自去年 8 月達到峰值以來，美國小型股已經下跌約 13%，讓其遭挫敗的領導力更加令人擔憂，」「在 2000 年 9 月科技股登上峰值前也曾出現類似的分歧。」

他指出，FAANG 股票占標準普爾 500 指數總資本的 17%，因此，如果沒有它們的支持，市場的上漲空間有限。

他寫道：「正如常在股市上漲時出現的情況一樣，牛市頭尾兩端表現不佳。」「因為投資人擔心經濟前景，小型股表現不佳；而帶動股市反彈的『領頭股』，一樣表現疲憊。」

在股市大跌時，美元通常沒有太大的上漲趨勢，投資人反而將黃金和日元視為最佳的避險資產。

Deluard 說，「這證實了我的信念，也就是美元正在失去其作為避險貨幣的地位，」並補充說，事實上，「美元指數自 2013 年以來就不是一個好的避風港。」

波動性

通常情況下，在道瓊指數像上週那樣重挫時，芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 會大幅飆升，但事實並非如此。

Deluard 說，「市場上沒有足夠的恐懼表明週三 (14 日) 可能有助於建立可持續反彈的情緒衝擊。」

資金流出

他寫道，槓桿貸款市場顯示出緊張跡象，因為資金流出導致大額貸款的 ETF 以其資產淨值折價進行交易。

Deluard 解釋，「最近幾支備受矚目的歐洲債務共同基金崩潰是個警示，這些流動性不足的證券可能會在意想不到的地方造成破壞，」「如果貸款市場的流動性枯竭，那麼提供盤中贖回的 ETF 將會被特別凸顯出來。」

黃金價格

他表示，黃金和長期國債都處於牛市，並且連動性比以往任何時候都更高。根據 Deluard 的說法，這意味著「投資人終於定價長期的金融抑制，並迫使利率朝負值推進」。