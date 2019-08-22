貴金屬盤後－美股走高 Fed報告暗示無降息可能 黃金徹回漲勢

金價週三 (21 日) 下跌，由於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布之 7 月份會議綱要，顯示聯準會 (Fed) 多數官員仍希望審查更多數據，來制定未來的貨幣政策，令預計聯準會出現鴿派的黃金多頭感到失望，期貨黃金震盪盤整下行。

FOMC 公布的會議綱要顯示，多數人認為 7 月份降息一碼僅是中期「重新調整」基準利率的一部份，不應視為未來近一步降息的依據。

12 月交割的黃金下跌 3.35 美元，或 0.23%，金價以每盎司 1512.15 美元作收，黃金本月已累計上漲 6%。儘管週三金價小幅走低，分析師仍預計貴金屬將持續看漲。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

市場認為 Fed 應該不可能在周五 (23 日) 的央行年會到來前透露降息可能，近期黃金在 1500 美元附近徘徊，一度下探至 1495.80 美元後回升。

市場聚焦在即將於週五舉行的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會上，預期聯準會將有鴿派發言，進一步提出防止美國經濟落入衰退的措施，市場避險情緒稍減，金價下行。

9 月交割的白銀下跌 0.5 美分，或 0.27%，收於每盎司 17.12 美元。從前一日跌幅的 1.1% 回彈。

美股走高，美國零售業家得寶 (Home Depot) 和勞氏 (Lowe’s) 股價強勁，意味著美國經濟和消費數據前景良好，不利支撐金價。長葉貿易集團（Long Leaf Trading Group）高級商品期貨交易員 James Hatzigiannis 表示：「上週關於經濟衰退的說法似乎也已經消失」。

分析師看法

外匯商 ActivTrades 分析師 Carlo Alberto De Casa 看好黃金漲勢，認為中期會出現進一步漲勢，金價估計會落在 1475 至 1530 美元之間。

老牌外匯經紀商 Oanda 的市場分析師 Craig Erlam 表示，在央行年會舉行前，黃金價格仍處於「觀望」模式。

道明證券分析師表示，由於大幅黃金多頭持倉，短期黃金市場可能盤整下行，不過由於全球經濟表現疲軟，期貨黃金跌幅有限。

ThinkMarkets 分析師則認為，如果聯準會主席鮑爾沒有再釋出降息的可能性，那麼金價有可能一路下跌至 1450 美元，甚至更低。

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 1.1 美元，或 0.13%，至每盎司 856.4 美元；9 月鈀金下跌 0.7 美元，或 0.05%，至每盎司 1463.3 美元。