墨比爾斯：全球央行正瘋狂印鈔 投資人可放心買進黃金

過去素有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius)，如今是黃金的信徒。週二 (20 日) 接受《彭博電視》專訪時，他強調，隨著全球央行一路寬鬆，黃金將長期上漲，幫助投資人獲得回報。

墨比爾斯說：「黃金的長期前景就是漲、漲、漲，這是因為貨幣供給量會增加、增加、再增加。」

他表示，無論在任何價位，投資人現階段都可以買入黃金。

在美中貿易戰的背景之下，全球經濟充滿不確定性，全球央行被迫採行寬鬆策略，幫助金價在本月來到 6 年的高點。在債券殖利率曲線出現倒掛之後，更進一步提升投資人的避險需求。

墨比爾斯並未提出他對黃金的目標價，但他建議，投資人可將投資組合 10% 的資金投入實體黃金，因為隨著中央銀行努力調降利率，他們正瘋狂地印鈔。

此外，墨比爾斯認為，不必擔心比特幣等虛擬貨幣來搶占黃金的避險地位，實際上這些數位貨幣反而進一步鞏固了黃金需求。

他表示，這些新興貨幣可稱為「心理貨幣」，相信這些資產純粹是個信念問題。但隨著這種情況出現，人們將需要真正的「硬資產」，黃金就是其中之一。

墨比爾斯在 7 月初就已經主張，黃金今年會漲到 1500 美元上方。現貨黃金在 8 月 13 日觸及每盎司 1535.11 美元，是 2013 年以來的最高。不過隨著美元轉強及美股情緒轉佳，金價已經回跌到 1500 美元附近。

墨比爾斯指出，各國央行都加大了寬鬆的力道，很快地，中國及其他地區的利率也會下調。

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