貴金屬盤後－殖利率倒掛 Fed降息機率增 黃金收復前日跌幅 回穩1500美元

週二 (20 日) 金價收高，美債殖利率持續下跌，加上聯準會 9 月降呼聲高，避險買盤需求回升，金價收復前日因股市回彈而損失的三分之一，經濟衰退隱憂加劇，黃金上漲，投資人引頸期盼的全球央行 Jackson Hole 年會將於本週五 (23 日) 召開。

12 月交割的黃金上漲 1.35 美元，或 0.09%，金價以每盎司 1517.05 美元作收，從前一交易日下滑超過 1% 中回升，金價今年以來上漲近 17%，許多技術分析師認為避險需求依然強勁，這是一個看漲信號。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

美債 10 年期殖利率下跌 4.5%，至 1.5529%，市場憂心經濟衰退，股價委靡不振，避險情續增加，有利於黃金上行。

目前華爾街分析師認為有將近 100% 的機率，聯準會在 9 月 18 日進行的貨幣會議上，再一次降息，而市場投資人也密切關注聯準會將於本週三公布的貨幣會議紀錄。

市場預期本週五即將舉行的 Jackson Hole 央行年會上，聯準會將有鴿派發言，並且提出防止美國經濟落入衰退的措施。

9 月交割的白銀下跌 0.4 美分，或 0.22%，收於每盎司 17.15 美元。從前一日跌幅的 1.1% 回彈。

分析師看法

RJO 期貨高級市場策略師 Bob Haberkorn 認為，殖利率倒掛令市場投資人憂心衰退到來，投資人可能在週三的會議紀錄出爐前，逢低買入貴金屬，他表示如果聯準會表示仍在觀望降息可能，黃金預計將出現一陣拋售潮。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 認為黃金持續落在 1500 美元的水平附近，正是一個牛熊市的分水嶺。

Otunuga 表示，如果鮑爾在 Jackson Hole 演講中示意 9 月降息，預計黃金價格將能夠受到鴿派的聯準會貨幣決策支撐。

而鑑於目前市場避險需求濃厚，黃金走揚，新興市場教父墨比爾斯 (Mark Mobius) 便指出，目前黃金前景就是無限上漲，這是因為央行調降利率後，正大量印鈔來支撐的貨幣供給量，他鼓勵投資人現階段都可以買入黃金，並建議投資人可將投資組合 10% 的資金投入實體黃金

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 1.9 美元，或 0.22%，至每盎司 851.7 美元；9 月鈀金下跌 8 美元，或 0.54%，至每盎司 1484.3 美元。