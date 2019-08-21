LG Innotek為蘋果量產iPhone 11三鏡頭模組

外電報導，韓國 LG 旗下的 LG Innotek 已開始為蘋果最新 iPhone 打造 True Depth 相機模組，報導稱，該公司自 3 月份以來，正在如火如荼的擴增員工數，以應付大規模生產需求。

LG 三合一鏡頭示意圖 (圖片: Patently Apple)

LG Innotek 是目前蘋果已知的相機模組供應商，它為蘋果所生產提供的三鏡頭相機，包括了後置鏡頭和前端 True Depth 攝像頭。據稱，LG Innotek 已經開始為 2019 年版 iPhone 11 量產三鏡頭相機模組，預計蘋果將於今年 9 月份初上線最新 iPhone 提供大家搶購，預計將於 10 月份開始陸續出貨。

外界預期蘋果三合一相機模組外流照片 (圖片: MacRumors)

據消息人士稱，LG Innotek 的光學部門在 Q2 時多增加將近 600 多名員工，從 3 月底的 200 人到 6 月底的 880 人，由於蘋果被認為是 LG Innotek 的最大客戶，因此外界認為是為了蘋果最新 iPhone11 的相機模組生產線，而增備的人力。

LG Innotek 於 2018 年員工人數從 3 月份的 612 人增加到 6 月底的 1275 人。截至 9 月底，公司員工已達 3396 人，預計 LG Innotek 將在下個月接納更多員工。

而似乎也在同樣這一時期，其他蘋果供應商也提高了公司員工數量，例如蘋果組裝廠富士康也是在 7 月開始擴大招募員工。

在 2018 年第三季度，LG Innotek 的銷售額為 19.1 億美元，營業利潤為 1.07 億美元，創下公司史上第三季度表現最佳，也破了 65.9 億美元的營收紀錄。目前尚不清楚有多大部分是受惠於蘋果，但很大一部分可能是為 iPhone 提供相機模組。

LG Innotek 為 LG 電子提供的高性能三合一鏡頭相機模組 LG V50 ThinQ 擁有市場好評 (圖片: AFP)

LG Innotek 為 LG 電子提供的高性能三合一鏡頭相機模組 LG V50 ThinQ，性能優良，擁有市場好評。因此預計蘋果最新 iPhone 11 將有三個鏡頭，取代原本的兩個，外界預期新的 iPhone 將會以 LCD 基底的 iPhone XR 後鏡頭的做升級。