大型退休基金投資長：美股波動將持續 因貿易戰短期無解

一位大型退休基金投資長表示，除非貿易糾紛很快得到解決，否則今年夏天美股的波動走勢，很可能至少持續到年底。

Anastasia Titarchuk 在本月初成為紐約州公共退休基金的投資長，此基金管理超過 2100 億美元，為美國第 3 大退休基金。

她認為，市場當前面臨很多挑戰，尤其是關稅衝突，帶來市場的擔憂情緒。

在 7 月創下歷史新高之後，美股道瓊指數、標普 500 指數與那斯達克指數，一直呈劇烈波動。過去幾週，人們將憂慮放在潛在的經濟衰退，而其原因很大一部分在曠日廢時的貿易紛爭。

Titarchuk 說，貿易問題不會很快得到解決，波動性也將因此維持一段時間，至少到今年年底。

Titarchuk 指出，目前的環境並不可怕，但是對於希望取得高額利潤的投資人來說並不理想。她說，現在有多達 15 兆美元的債券為負利率，全球央行普遍準備降息，投資者難以找到穩定的收益。

她表示，基金依然會投資債券，但很難取得與過去相同的殖利率回報。退休基金一般分配約 50% 在股票，25% 於固定收益資產，另 25% 投資在替代資產。

Titarchuk 說，「可持續投資」策略也是基金目前最大的重點之一，此項投資策略一般定義為投資重視社會責任與公司治理的企業，也被稱為「ESG」(環境 Environmental、社會 Social 及公司治理 Governance)。

Titarchuk 表示，基金的目標是在未來 10 年內，將此部分投資由 100 億美元左右，最終增至 200 億美元。