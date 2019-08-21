吉利汽車警告：中國汽車市場不景氣局面還會持續

在公佈上半年利潤下降 40% 後，吉利汽車 (0175-HK) 警告，中國汽車市場不景氣的局面，可能還會持續下去。

吉利汽車週三 (21 日) 在公告中表示，政府刺激汽車需求的努力迄今收效甚微，在截至 6 月份的 6 個月中，公司營收下滑 11%，利潤降至 40.1 億元人民幣 (約合 5.68 億美元)。

作為中國品牌汽車第二大製造商，吉利汽車正在應對經濟放緩、貿易緊張局勢，以及排放標準提高造成的全球最大汽車市場歷史性的低迷。

上個月，吉利將全年銷量預測下調 10% 至 136 萬輛，陰霾重新籠罩中國汽車市場，中國乘用車銷量 14 個月來第十三度下滑。

吉利汽車表示：「中國乘用車市場沒有好轉跡象。」「並且最近美中貿易爭端似乎進一步惡化，為中國今年餘下時間的乘用車需求，帶來巨大的不確定性。 」

隨著中國汽車市場變得不穩定，作為汽車股人氣晴雨表的吉利汽車股價自 2017 年底以來已經下跌超過一半。花旗上個月建議賣出該股，稱隨著其汽車產品組合老化，吉利的「黃金時代」已經終結。

吉利的母公司「浙江吉利控股集團」旗下還有 Volvo 汽車和路特斯汽車 (Lotus Cars) 等業務，同時「浙江吉利控股集團」並持有戴姆勒的股份，「浙江吉利控股集團」一直在加強與國際品牌合作，以開拓高端市場、促進出口並探索網約車等新業務。

此前吉利和戴姆勒曾於 3 月份表示，他們將在中國建造一家工廠，生產電動汽車，並於 2022 年啟動全球銷售；受到東南亞等市場需求的推動，吉利上半年的出口銷量增長超過三倍，達到 38619 輛。

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