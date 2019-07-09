悲觀！吉利發布獲利預警 下修全年銷售目標

昨 (8) 日晚間，吉利汽車發出今年上半年獲利預警，預估上半年純益將減少 40%。此外，由於上半年汽車總銷售量不如原先預期，再加上今年下半年中國車市持續存在不確定性，因此管理層決定將原定 151 萬輛年銷售目標，下調 10% 至 136 萬輛。

大部分中國車廠在 6 月份汽車銷售量都出現上漲，主要為了因應新的汽車排放標準，因此加強舊式車款促銷。但吉利汽車 6 月份銷售量仍出現年減 29%，只達 9.09 萬輛。

今年 1～6 月份，吉利汽車的總銷售量達 65.17 萬輛，較去年同期減少約 15%，只完成原訂全年銷售目標的 43%。

雖然銷售量下滑，但市場指出若吉利汽車能夠在今年達成 136 萬輛的銷售量，仍可能是中國自主品牌銷售量 (非與外商合資品牌) 及市占率最大的中國車廠。今年前 5 月，吉利市占率達 6.68%。

圖: 東方財富網, 吉利汽車股價日線走勢

不過，多家外資券商對吉利汽車的短期市場表現表達悲觀。花旗在其發表的研究報告中，將吉利汽車目標價由 16.4 港元大幅下調至 9.3 港元，評等亦下調至賣出，並表示吉利汽車的黃金發展期已經過去。

摩根士丹利則是今年 4 月份就已將吉利汽車的目標價下調至 8 港元，並作出減碼評等。

此外，業內人士指出，今年中國車市利空不斷，最主要新汽車排放標準今年 7 月 1 日實施，消費者等待購買新車外，又面臨美中貿易紛爭，加上新能源車補貼減少等因素加乘之下，中國整體車市呈現下滑態勢。

不過值得一提的是，在中國車市大環境不佳的情況下，中國自主品牌紛紛轉向海外市場求突破。吉利汽車的海外市場版圖也正在持續布局中，今年 6 月份，吉利汽車出口數量達 6234 輛，上半年累計出口量為 38619 輛，年增 343.95%。