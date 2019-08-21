〈財報〉小米財報喜憂各半 股價開盤不給力

小米昨 (20) 日盤後公布業績，最大亮點就是第二季純益年增逾七成，優於市場預期。不過營收成長下滑，不如市場預期，再加上手機銷售表現平平，市場對其營運前景出現雜音。

資料來源: 中國億歐

小米在第二季營收達人民幣 519.91 億元，不如市場預期人民幣 521.73 億元，年增 14.85%，創上市以來新低。

純益人民幣 19.56 億元，年減 86.64%，經調整後純益為人民幣 36.35 億元，年增 71.73%，超過市場預期的人民幣 28.1 億元。

而今年第二季，小米智慧手機業務收入人民幣 320 億元，只有年增 5%。從銷售量上看，第二季小米手機銷售達 3210 萬支，而去年同期則是 3200 萬支，手機銷售成長平平。

手機銷售表現平平，使得手機業務占總營收比重從去年同期的 67.5%，一下減少 6 個百分點，達 61.5%。

反而小米營運成長亮點則是在 IoT 消費產品上，反映出消費者對小米電視、空調等 IoT 產品需求的快速增長。

其中最引以為傲的產品為小米電視，第二季全球出貨量達 270 萬台，年增 41.1%。上半年全球出貨量約為 540 萬台，年增 64.9%。小米指出其電視出貨量已排進全球前五，中國第一的位置。

市場擔心的是，如果家電銷售表現持續超越手機業務，對於長遠股價發展並不利。主要在於兩者的市場評價不同，一般來看手機產業本益比較家電產業高，而且該產業將面臨另一個強大競爭者－華為。

華為還具備另一項最大優勢，它並不是上市公司，沒有來自股價方面的壓力，華為可以更自在地在各產業中尋找新的機會。

由於手機產業銷售進入寒冬，昨 (20) 小米股價收在 9.43 港元，今年以來股價已下跌近 30%，而自 2018 年 7 月 9 日上市時的 17 港元發行價已下挫 44.5%。

而今日股價在開高後，迅速走低，截至 09:50 止，小米股價暫報 9.13 港元，重挫 3.2%。