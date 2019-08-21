第九次中日韓外長會談，於 21 日上午在中國北京郊外的飯店舉行。中國國務委員兼外交部長王毅、日本外長河野太郎，以及南韓外長康京和，在年內舉行三國首腦會談取得了共識。而王毅也在會談結束後的共同記者會上，要求日韓就當前惡化的兩國關係，能夠共尋出路。

中日韓外長會談在北京召開、王毅要求日韓共尋問題出路。(圖片：AFP)

這次的中日韓外長會談，距上次 2016 年 8 月在東京召開以來，已相隔 3 年。河野太郎在記者會中談到「雖然兩國間關係正面臨困難，但中日韓合作必須確實的向前邁進」。而康京和則表示「為了讓三國合作走上正確的方向，重要的是，不能忘了正視歷史並朝著未來邁進的精神」，她還說道「排除單方面且恣意的貿易報復措施，將瀰漫在區域內的不確定因素移除」不忘對日本的嚴格出口管理表達意見。

上次的中日韓三國首腦會談，是在 2018 年 5 月於東京舉行。中國國務院總理李克強，以及南韓總統文在寅於當時訪問日本。三國首腦會談自 2008 年起，由中日韓三國輪流舉辦，而下屆會談則將由中國負責召開。

在 21 日的三國外長會談上，討論了北韓反覆發射短距離彈道飛彈等議題，在美朝的非核化談判問題，表達了支持之意。

另外在自由貿易的推動上，三國外長也取得了一致意見，同意共同努力讓「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP) 在年內作出結論，並在促進中日韓自由貿易協定 (FTA) 談判方面作出確認。

日韓兩國外長在會後進行會談，這也是日本政府於 8 月 2 日正式將南韓從出口「白色名單」除名後，首度的個別會談。而根據了解，河野太郎會就二戰時期的「徵用工」問題，要求南韓在「日韓請求權協定」方面的違反作出修正。而韓國方面，則是在日前表態終止「韓日軍事情報保護協定」(GSOMIA) 的問題上，要求進行延長。