南韓預計明年投入4.7兆韓元 發展5G、人工智慧等重點產業

南韓經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基 21 日表示，政府明年將投入 4.7 兆韓元 (約 38.9 億美元)，推動重點產業的創新發展。

在出口和投資放緩的情況下，南韓預計明年推出超過 500 兆韓元的超大預算，應對日韓貿易緊張局勢，以全球可能經濟衰退的前景。同時，南韓一直渴望推動氫經濟和其他創新領域，成為新的增長引擎。

洪楠基表示，政府明年將投入 1.7 兆韓元在數據、網路 (5G) 與人工智慧，做為第一期發展；在第二期階段，則針對 3 大產業—系統半導體、生物健康、未來汽車上，投入 3 兆韓元，以求整個產業的創新。

洪楠基說，政府將啟動人工智慧專案，提供中小企業購買人工智慧解決方案，並開拓 5G 市場，建立數位孿生 (Digital Twin)。

他補充說，政府預計啟動的新型專案，包括建立系統半導體研發試驗台、以數據為中心為醫院建立大數據平台，以及氫能汽車、電動汽車動力電池等技術開發。

洪楠基強調，這些核心基礎設施和新興產業的計畫投資，目前是能協助創新，並擴展到其他的工業領域。

他還表示，將加快人才、監管、勞動三大因素的創新步伐，力求到 2023 年，培養 20 萬名人工智慧等專業人才。