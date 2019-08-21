為提振經濟 日本政府擬出手挽救失落的一代

日本經歷 20 世紀 90 年代初的泡沫經濟崩盤的人民通常被稱為「失落的一代」，這些成員從高中或大學畢業後，即陷入嚴重的摩擦性失業。

日本政府將為他們提供支援，一位政府消息人士告訴日經，政府計劃在本月稍晚時制定相關措施。

由於國內外嚴峻的經濟條件，與其他幾代人相比，日本正深陷艱鉅的勞動力狀態，向 30 年代中期至 40 年代的人們提供救助是一種罕見的措施。

如果求職者從事永久性的工作達在六個月，培訓機構將獲得補貼。失落的一代中有 600 多萬人是兼職人員、失業或沒有勞動力。其中約有 100 萬人需要幫助。希望透過提高這些人的收入來促進消費並對社會安全有所貢獻，這項措施將有助於消除整體社會的疏離感。

經濟和財政政策委員會表示，從 1997 年到 2004 年，每年畢業即失業的高中和大學生有 80,000 至 120,000 人，比目前的水平高出三到五倍。

全年沒有工作或兼職工作的 35 至 44 歲日本人數從 2003 年的 570,000 人躍升至 2018 年的 92 萬人。由於就業形勢不穩定，他們的收入水平低於普通員工。他們中的許多人都過著封閉般的生活。

日本 2018 年 35 至 44 歲民眾的就業狀態 (圖片: asia.nikkei.com)

根據日本研究所的分析，有兩個或兩個以上 1975 年至 1979 年出生，40 歲出頭勞動者的家庭，每月花費約 30 萬日元（2,828 美元）。這比 1965 年至 1969 年 40 歲出生的人少了約 25,000 日元，更比 1947 年至 1949 年出生第一批嬰兒潮一代少了約 70,000 日元。

30 多歲和 40 多歲的人傾向於花更多錢購買房屋並支付子女的教育費用。因此，這個年齡段的消費下降「給國家整體經濟成長蒙上陰影」日本研究所高級經濟學家 Yusuke Shimoda 表示。

低收入和低迷的消費可能會動搖未來退休基金和醫療保險的基礎，並在他們老去時增加社會福利的風險。

根據日本研究促進研究所的估計，如果為中年和老年兼職人員和失業人員提供社會福利，則需要額外支付 20 萬億日元的社會保障金。