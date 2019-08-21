【華冠投顧】盤後分析：台股量縮震盪，但飆股繼續噴~雍智和晶焱雙雙創高

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

全球股市在反彈幾日後都來到了月線附近，不管月線過於不過，既然月線還在向下就代表必須進入震盪。昨晚美國四大指數通通拉回，中止連 3 日的漲勢，就是這個原因。

台股方面其實也差不多，跟大家報告的箱頂壓力 10542，昨天差 4 點碰到，雖然今天高點來到 10545，但收盤還是沒有站上。而且上方還有月線 10591 的反壓，再加上月線仍扣抵高檔，所以我才告訴投資朋友台股會走橫向整理，無法一路上攻平步青雲。

比較意外的是，今天成交量縮到 1100 億元左右，終場小漲 3 點而且高低差才 41 點，但量縮狹幅震盪出現在低檔區並非壞事，通常整理過後再往上攻的機會很大，所以台股接下來有機會去碰月線，只是無法一次站穩。

【操作策略】

跟大家分享的投信偏多股雍智 (66830 和晶焱 (6411)，今天繼續噴出。雍智在公告 7 月每股大賺 1.01 元後，股價再拉出一根漲停板，加回昨天配息的 3 元，短短 3 個交易日就大漲 23%。而晶焱今天也是大漲，創下歷史新高 122 元，短短 6 個交易日也大漲了 33%

至於昨天分享的百元出頭高價股，前 7 月營收年增 3 成、上半年獲利年增 6 成，外資和投信都在偏多。今天早盤再創波段新高，可惜短線獲利賣壓出籠導致開高走低收黑。不過它是一檔有基本面而且法人加持的個股，研判洗完籌碼後，很快就會轉強再創高。

績優股拉回是找買點或加碼的機會，這檔百元出頭的高價股，會在今天節目當中公開分享，請有興趣的投資朋友可以好好留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。