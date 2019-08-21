【華冠投顧】台指期結算，權值股熄火，外資續賣，台股量縮狹幅震盪收漲3點!

美股昨日漲多回跌收黑，台股今日台指期結算，權值股熄火，指數整場非常狹幅震盪，10526 點開出，最高 10545 點，最低 10504 點，最後收盤小漲 3 點，10525 點作收，成交量 1088 億元，價平量縮格局。

台股今日 8 月台指期與選擇權結算，指數沒多大變化，重量級權值股表現平平，台積電收平盤 254.5 元，大立光 (3008) 漲 30 點，收 3830 元。結構方面: 電子股漲 0.23%，金融股跌 0.64%，傳產股平盤，OTC 漲 0.51%。

台股自上周四大利空來襲，指數來 10287 點，我們跟大家說: 反向操作，利空要找買點，之後一路上漲，連漲 4 天，今天最高來到 10545 點，接下來，就技術面看，將遇上檔月線 10591 點壓力，及短線在連漲後指標已來到過熱的超買區，籌碼方面，外資續賣台股 19.2 億元，仍未轉賣為買，因此，研判大盤仍會震盪，但這正是佈局的好機會，若上周低檔沒上車，這次務必好好把握，選股方向建議: 勿積極追價，避開高基期，鎖定低基期轉強個股。。

強勢股方面: 網龍 (3083)，雍智科(6683)，晶相光(3530)，鼎炫 KY(8499)，昂寶 KY(4947)，騰輝電(6672)，廣運(6125)，統新(6426)，樺漢(6414)，精測(6510)，建準(2421)，群翊(6664)，劍麟(2228)，世芯 KY(3661)，晶焱(6411)，精材(3374)，類比科(3438)，華通(2313)，嘉晶(3016) 及神準 (3558) 等漲幅逾半根停板。

分析師 林驛銘

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