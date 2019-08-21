台股盤後－內資追價意願減 中小型股力撐 量縮小漲收10525點

台股加權指數連三紅後，今 (21) 日市場追價意願略顯降溫，早盤開低後雖有內資與中小型股撐場，但大型權值股疲弱對拉抬盤勢力道有限，今日盤勢持狹幅震盪，終場小漲 3.3 點收在 10525 點，成交量縮至 1088.32 億元。

觀察今天盤勢表現，主要仍靠內資肩負撐盤重任，但資金明顯往櫃買市場中小型股靠攏，櫃買指數上漲 0.5%，其中又以通信與資訊服務族群表現相對強勢，漲勢逾 1%；集中市場在平盤附近震盪，僅小漲 0.03%，電子與橡膠各有 1% 已以上的漲幅。

權值三王部分，僅鴻海因滙豐證券調升目標價至 105 元，激勵買盤敲單推升股價漲逾 1%，突破 73 元關卡收在 73.5 元，台積電與大立光則略顯疲軟，雖曾嘗試攻破均線，但因缺乏買盤追價拉抬，股價持續在平盤附近游移，雙雙平盤作收。

次族群部分，散熱模組在資金挹注下，包括建準強漲逾 7%、奇鋐也有 4% 以上漲幅，泰碩、雙鴻與力致也是相對熱門標的，終場漲幅均超過 2%。

值得注意的是，面板雙虎群創與友達今天仍是買盤追捧焦點，群創受惠於南韓面板減產，加上庫藏股拉抬股價策略奏效，今天帶量上攻終場上漲 3.3%，成交量逾 27 萬張；友達也有 2% 以上漲幅，成交量逾 5 萬張。

另外，金融股受降息題材面衝擊仍持續疲軟，部分個股包括兆豐金、台企銀與玉山金尾盤遭賣單調節，拖累股價拉回修正，包括兆豐金、台企銀、中信金與上海商銀跌幅逾 1%。

法人表示，聯準會明 (22) 日即將公布會議紀錄，屆時可望窺見聯準會對於未來景氣看法與利率政策走向，在美中貿易戰暫時無解的情況下，預期今年繼續降息機率大增，在台股月線扣抵值下滑趨勢來看，光靠內資拉抬，短線恐難有明顯突破，建議可適度獲利了結，並持續觀望。