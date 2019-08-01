緊縮房市金流成下半年中國政府顯學

為貫徹「住房不炒」的核心目標，中國銀保監會加強針對違法資金流入房市進行處罰，不論是企業貸款或是個人貸款無一倖免。而整個銀行業因為涉及違法貸款的情事，已被罰逾千萬人民幣。

針對違規資金進入房市的亂象，中國銀保監部門強調將繼續執行審慎的風險管理標準，要求銀行業嚴格核發地產業相關開發貸款和個人抵押貸款，促進房地產金融、房地產市場平穩健康發展。

資料來源: wind，高房價與房市調控已影響民眾買屋意願

近期，一些信貸資金違規進入房市，增加房地產市場的風險，對此亂象，監管部門頻出重罰整治，如寧波銀保監局開出 39 張罰單，總額約人民幣 1275 萬元，其中近 60% 的罰單是針對住宅抵押貸款管理不當及房地產授信業務缺失等行為。

而上海銀保監局則對上海農村商業銀行祭出 4 張罰單，對該行違規發放某貸款被用作土地拍賣保證金、土地出讓金，罰款金額達人民幣 228.8 萬元。

根據最新數據顯示，截至昨 (31) 日，中國銀保監會共開出罰單 2137 張，其中房屋貸款成為監管重點。

中國銀保監會副主席王兆星指出，要對房地產開發貸款、個人抵押貸款繼續執行嚴格的審核標準，特別是要管控帶有投機性的開發和個人貸款。

除了信貸金流，房地產信託也是建商重要的資金來源管道。根據中國信託業協會數據顯示，截至今年第一季底，資金流向房地產的信託資金餘額為人民幣 2.81 兆元，比重 14.75%，較 2018 年第四季底上升 0.56 個百分點。

中國銀保監會相關部門負責人指出，為加強房地產信託領域風險控管，開始針對部分房地產信託業務成長過高、金額數量成長過大的信託公司進行約談警告。

此外，為配合政府政策，中國部份地區房貸利率已經出現回彈，如南京、蘇州、青島等多地的房貸利率已開始上調，頭期款貸款利率上修幅度約在 15%～20%。

根據「中國融 360 大數據研究院」發布的監測數據顯示，6 月份中國頭期款房貸平均利率為 5.423%，相當於基準利率 1.107 倍，月增 0.14%；第二套房貸款平均利率為 5.75%，月增 0.01%。

