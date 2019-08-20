人行官員：降準備金率有空間 但別期待太多

中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰今 (20) 表示，中國法定準備金率有一定調整空間，但空間不會如外界想像的那麼大。

目前中國的準備金率平均水準大概是 11%，這個水準在開發中國家來說算是中間偏低，如果加上超額準備金，計算一個總和準備金率，中國的水準和已開發中國家相比也是偏低。

若從法定準備金率的角度來看，未來有一定的調整空間，但總體來看這個空間並不如大家想像的那麼大。

而中國央行副行長劉國強指出，目前 LPR 新機制，短期主要看改革情況，改革以後則是看市場反映。中國降准、降息都有空間，但是降不降還要根據實際經濟成長和物價形勢。

這次改革 LPR 機制，有利於降低貸款利率，主要針對的是企業融資成本。一般而言市場利率與匯率是直接相關，但這次改革並不涉及市場利率的變化，而是「貸款利率」的市場化。因此對人民幣匯率沒有直接影響。

總體來看，目前中美利差處於舒適區間，中國人行對於人民幣匯率保持在合理均衡水準的基本穩定充滿信心

而 LPR 新機制使得短期內貸款利率下降，可能會對銀行的利差、獲利會有一定的影響。但另一方面就存款利率來說，存款基準利率是保留的，而且將在未來較長時間內保留。

中國人行也將指導市場利率定價自律機制，加強對存款利率的自律管理，維護市場競爭秩序，穩住銀行負債端的成本，為銀行可持續發展營造有利的條件。

從短期來看，利率改革對銀行業的影響是不確定的，也很難說有一個預估。從中長期來看，銀行貸款自主定價能力提升有利於銀行可持續健康發展，對銀行是有利的。

