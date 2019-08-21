

◆盤勢分析

1. 美國總統川普週二表示，他還沒有準備好與中國達成貿易協議，呼籲聯準會大幅降息。美國國務卿週二表示，並未對華為傳達含糊訊息，華為構成巨大的國家安全風險，認為將華為列入黑名單並不影響美中達成貿易協議。美債殖利率持續下跌，經濟衰退危機蟄伏，銀行股重挫，四大指數全面收低，道瓊結束連續三個交易日上漲，跌幅介於 0.54 至 0.79％，美股四大指數短期震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2)均線：支撐為年線 (約在 10,370 點) 附近，壓力為季線 (約在 10,650 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 5 日線 (約在 137 點) 附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括 IC 封測、記憶體、IC 設計、散熱、網通、PCB 等。

4. 觀盤重點：週三台指期結算，觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並收復季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸等。

5. 經濟部統計處 20 日公布 7 月外銷訂單金額為 405.3 億美元，創下歷年同月次高，但在去年基期墊高比較之下，反年減 3％，呈現連續九個月負成長，且七大貨品接單全盤皆墨。

6.2454 聯發科布局第五代行動通訊（5G）晶片報捷，傳明年將打入華為平價 5G 智慧手機供應鏈，為明年營運增添龐大動能。業界分析，華為中高階機種多採用旗下海思晶片，平價款則增加高通、聯發科等晶片廠供貨，儘管美國再次延長華為禁制令，但華為「去美化」的腳步並未停歇，未來可望擴大採用聯發科晶片。

7. 資料中心需求回溫，台廠包括廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）3Q 伺服器業績可望齊漲。除三大廠外，今年以來亦受惠資料中心客戶大舉拉單的技嘉（2376）、華擎（3515），靠著伺服器業務的大幅增長，亦在上半年交出優於預期的成績單，預估下半年隨著客戶拉貨力道持穩，伺服器業務也將成為兩板卡廠的主要營運成長動能。

8. 鉛酸電池大廠廣隆（1537）調整產品組合成效浮現，助攻毛利率提高至 23%；此外，下半年供應越南日系機車電池將再添一車款，今年底每月出貨量可達 15 萬台，法人看好，隨著產品組合調整與新訂單效益，該公司今年可望拚賺一個股本。

