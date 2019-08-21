台股盤前—美股四大指數收黑 台股上檔空間仍有壓

台股昨 (20) 日受惠華為禁令寬期延後，終場上漲 33.75 點或 0.32%、來到 10522.5 點，成功收復 10500 點關卡，不過全球經濟仍經濟衰退危機蟄伏，美股一連 3 個交易日上揚後，周二 (20) 終止反彈，法人表示，貿易戰短期內無解，台股買盤力道依舊不足，短線續作震盪整理格局，上檔空間仍受到壓抑。

美債殖利率持續下跌，全球經濟仍壟罩陰霾，美股四大指數全面收黑，美股道瓊指數下跌 173.35 點或 0.66%，收 25962.44 點；那斯達克指數下跌 54.25 點或 0.68%，收 7948.56 點；標普 500 指數下跌 23.14 點或 0.79%，收 2900.51 點；費城半導體指數下跌 8.09 點或 0.54%，收 1498.90 點。

美國總統川普表示，尚未準備好與中國達成貿易協議，呼籲聯準會大幅降息，且白宮正考慮減稅，包括資本利得稅、薪資所得稅等。

市場傳出，聯發科將打入華為平價 5G 智慧型手機供應鏈，儘管美國再次延長華為禁令，但華為去美化的腳步尚未停歇，聯發科明年營運可望添動能，執行長蔡力行日前表示，5G 目前是成為 2020 年第一波量產行列，目標並沒有改變。

瑞銀證券指出，南韓三星搶攻 7 奈米製程，雖稍有影響台積電市占，但仍維持高市占率，且 7 奈米製程營收貢獻衝上 35-40%。

蘋果即將發表新一代 iPone 11，零組件與晶片已啟動備貨，並擴大供應鏈釋出臉部 Face ID 模組訂單，市場點名，訊芯 - KY 拿下 VCSEL 晶封裝訂單，精材取得 DOE 晶片尺寸晶圓級封裝訂單，營運將旺到年底。

法人表示，儘管美國延長華為寬限期，大盤處於觀望狀態，買盤力道依舊不足，上檔空間受到壓抑，仍須留意美中貿易談判進度、待聯準會利率政策結果出爐及香港反送中等國際情勢影響。