墨比爾斯：黃金還會再漲！你的投資組合裡至少要有10%

知名投資人墨比爾斯 (Mark Mobius) 認為，未來金價還有進一步上漲潛力，隨著利率大趨勢愈走愈低，以及央行加強黃金購買力道、地緣政治不確定性仍高、加密貨幣擁護者的需求等因素之下，他認為金價有可能上看每盎司 1500 美元。

墨比爾斯大為強調黃金在投資中的重要性。彭博社報導，他在新加坡接受媒體訪問時表示，黃金永遠都應該在投資組合裡占有一席之地，持有部位比例至少應達 10%，因為現在利率愈走愈低，「你還能把資金放在哪裡？」

在全球經濟成長放緩、歐美貨幣政策漸趨寬鬆的大環境下，今年以來金價走升，一度漲至 6 年以來高點。墨比爾斯指出，包括俄羅斯、中國等主要央行增加購買黃金力道，更為金價上漲增添動能；加上近期加密貨幣漲勢再起，投資人對黃金這個傳統資金避風港的需求也可能增加。

墨比爾斯直言，如今歐洲已然處於負利率，持有歐元實在意義不大，何不考慮把資金布局在更好的「貨幣」上。

金價曾在 2013 年 4 月站上 1500 美元大關，今年 6 月 25 日則觸及 6 年來高點 1439.21 美元。今年以來金價也已上漲 10%，因為聯準會放出了考慮降息的訊號，而各國央行有不少則計畫進行新一輪的刺激行動。

台北時間周四下午 6:10，國際黃金報價每盎司 1414.12 美元，下跌 3.58 美元或 0.25%。

(最近一年金價走勢 (圖：goldprice.org)

有「新興市場教父」美稱的墨比爾斯，早前在投資機構富蘭克林坦伯頓 (Franklin Templeton Investments) 服務長達 30 個年頭，在他離開後，於 2018 年自行創立了投資公司 Mobius Capital Partners LLP。

除了墨比爾斯之外，也有其他投資機構看好金價後市。身家億萬美元的投資人 Paul Tudor Jones 曾表示，黃金是他在未來 12 至 24 個月最看好的標的，他也說，如果金價突破 1400 美元關卡，就有機會上攀到每盎司 1700 美元。投資機構貝萊德 (BlackRock Inc.) 也在 6 月份表示，今年金價將以收高作結。

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