需求不振時逢價格飆升 印度黃金消費恐觸3年低點

在黃金需求低迷同時，印度政府的高稅收政策促使當地金價持續高漲，預計黃金消費量可能創下 3 年新低。

根據《彭博》報導，今年 1 至 6 月黃金需求增長約 9%，珠寶商本認為今年黃金消費可能出現轉捩點，然而政府高稅收導致金價創紀錄新高，加上國家經濟放緩與洪水因素，黃金消費量估將持續承壓，且可能來到 3 年新低。

印度黃金需求持續下跌 (圖：World Gold Council)

印度珠寶首飾委員會主席 N.Anantha Padmanaban 表示，種種因素交雜打擊國內黃金消費量，預計該國全年黃金需求大致與 2016 年相等，當時由於本地買家限制婚禮相關的黃金購買，黃金消費量下滑至 666 噸，觸及 7 年低點。

為了削減貿易逆差，並防止投資者利用黃金逃漏稅，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在今年 7 月調高貴金屬進口稅，上周推升國內黃金價格至歷史新高，來到每 10 克 38666 盧比 (541 美元)。

至於黃金期貨的部分，自 6 月份來，受到海外現貨黃金上漲 17%，加上美中貿易戰持續，期貨價格已上漲至 6 年高位。

印度飆升的黃金價格與當地經濟放緩同步。從近期陸續發布的指標來看，今年 7 月，該國汽車銷售量降至 20 年新低，國內外需求皆持續減弱、影子銀行抑制消費者與企業的貸款意願，以及季風引發的水災影響農村消費與工資，印度 7 月黃金進口量幾乎降至 2016 年以來最低水平。

Padmanaban 表示，每個人都要求組織促進黃金銷售，但現在必須要做的是讓價格先穩定下來，以現在的價格來看，就算處於慶典旺季，消費者也不會立刻有所反應。

貿易戰引發市場對於全球經濟衰退的擔憂，股債市動盪不斷，許多分析師預估黃金價格將持續攀升，出現每盎司 1600 美元的漲幅。

黃金價格走勢 (圖：World Gold Council)

根據世界黃金協會 (WGC) 的數據，印度在今年 1 到 6 月的黃金採購量為 3722 噸，為 2013 年來最高水平。路透社 GFMS 分析師 Rhona O'Connell 認為，上半年之所以購買量很大，除了慶典數量多，一些買家因預期價格上升而提前購買也是一大因素。

此外，印度農業收入是推動農民購買黃金的一大原因。多數印度農民習慣將作物收成所得拿來購入黃金以保存財富，而印度季風與洪水的不確定性影響當地作物收成，提升了黃金需求不振的擔憂。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)