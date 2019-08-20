學會這招 提高基金投報率

全球投資環境今年受到中美貿易戰影響，震盪劇烈，雙方一個小動作即可讓市場一夕翻盤。不過，危機也是轉機，許多基金投資人藉由定期不定額的操作策略，危機入市，加大投資力度，逢低加碼，以提高投資報酬率。

中美貿易戰以拖待變 市場仍存在波動性

中美貿易紛爭暗潮洶湧，自從去 (2018) 年以來，各類資產波動度也日漸升溫。儘管 G20 川習會後，市場表現穩定，但目前貿易談判尚未有實質進展，下半年全球投資市場波動性仍存在。面對市場波動加劇的投資氛圍，基金定期定額投資若想要獲得較好的報酬率，華南銀行建議，採用升級版的定期不定額策略，掌握「低點多買、高點少買」的原則，因應投資市場走勢，靈活調整投資金額，更能有效攤平成本及降低風險，產生更好的投資效益。

定期不定額搭基金日日扣 更能掌握危機入市及反彈爆發

基金投資可以分為單筆、定期定額、定期不定額等方式，其中，單筆投資需承受較高的價格波動風險，而定期定額及定期不定額具有分散價格波動風險的效果，而且門檻低，成為民眾較常採用的投資方式。

華南銀行表示，雖然定期定額不用太在意市場波動，只要每個月於固定時間扣款即可，不受太多條件限制，但較欠缺彈性，例如川普今年 5 月 6 日 (美國時間 5 月 5 日) 調高中國關稅措施一出，全球股市應聲而倒，若扣款日剛好不落在此區間，就會錯失此波的投資契機，所以定期定額無法彈性加減碼，也會影響到投資報酬率。相對而言，日日扣及定期不定額是定期定額的升級版，能夠回應市場波動、並加減碼投資，操作靈活度高，更能掌握危機入市及反彈回升的契機，也因此越來越受到民眾青睞。

由於透過系統執行，投資人無需擔心何時是最佳買點，民眾利用定期不定額，只要預先決定「逢低加碼、逢高減碼」或「順勢加碼、逆勢減碼」的投資方案後，透過系統自動執行，可以克服人性的弱點，是非常有效率的投資法，讓資金聰明投入。同時，華南銀行也提供彈性扣款日期，每月 1~31 日任選，並可隨時依照需求變更日期，讓民眾從月初到月底，每天都是小額下單日，提高打敗大盤的機會。

華南銀行建議，在貿易戰威脅尚未解除，變數仍大下，未來市場恐將持續面臨震盪加劇的情況，投資人不妨透過定期不定額及彈性扣款日的方式，將單筆投資分拆為多筆下單，讓投資能夠更為靈活操作，進而提高投資報酬率。



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