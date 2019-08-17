〈數位帳戶好夯〉銅板價入門+手續費優惠 幫小資族踏出投資第一步

數位帳戶成銀行挖掘年輕客層的新利器，尤其對於資金不多，但又想參與投資的小資族來說，數位帳戶除可讓年輕人用小錢定期定額參與投資外，還有申購手續費折扣，引領年輕人邁入投資理財的第一步。

國銀近兩年爭相推廣數位帳戶，積極向年輕客群招手，瞄準年輕人普遍都有低薪、錢不夠用，但又想理財的痛點，數位帳戶除提供優利活儲拉攏新客群外，多半都會搭配理財優惠，主要以基金為主，鼓勵年輕人聚沙成塔，按部就班累積資產。

觀察目前數位帳戶的基金理財優惠，主要有兩大特色，包括：銅板價就能參與定期定額扣款，以及申購手續費折扣優惠，向年輕小資族招手。

以兆豐銀行來說，可透過數位帳戶 MegaLite 「個人網路銀行」，以定時定額方式，申購 MegaLite 數位帳戶專屬指定基金，每月定期定額申購金額只要 100 元即可，且前三筆交易可享免手續費優惠。

華銀的 SnY 帳戶提供申購基金手續費 2 折優惠，每月定期定額申購基金，不限標的、筆數一律可享手續費 2 折優惠。

台新銀行的 Richart 以「銅板投資」為號召，標榜只要新台幣 10 元就能輕鬆買基金，申購、贖回皆無最低門檻費用，基金下單還有手續費 2 折的優惠。

銀行主管表示，對於小資族來說，投資除了報酬率，投資成本多寡也很重要，因此手續費優惠也成了基金申購重要考量，數位帳戶可讓年輕人以循序漸進的方式，進入理財世界，又有手續費優惠，相對受年輕人歡迎。