活用定期不定額 日日扣款聰明買基金

全球市場千變萬化，各類資產波動度大，投資獲利難度也相對提高，投資基金若想要降低風險、提高獲利，就必須靠更有效率的方式，進行靈活操作，讓投資效益再提高。

市場震盪盤 靈活操作提升獲利

儘管美國 6 月就業數據較預期強勁，不過，受到全球經濟景氣走弱及貿易戰衝擊，美國聯準會 (FED) 主席鮑威爾(Jerome Powell)7 月 10 日出席眾議院聽證會時，釋出 10 年首次降息信號，結果資本市場一片狂歡，不僅股市漲，油價、黃金也漲。

結果時隔一日，油價與黃金又雙雙回落，油價下跌是受到石油輸出國組織 (OPEC) 預測明年原油需求放緩影響，黃金則是因為美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 優於預期，再度引發 FED 是否會如期降息的疑慮。近年來投資市場就像是坐雲霄飛車，震盪加大，尤其石油、黃金等資產價格波動度大，即使投資人積極進場，也會擔心是否有追高殺低的風險。

華南銀行認為，投資市場波動加劇已經是常態，投資難度也增加，在震盪行情中，如何尋求一套投資防護盔甲，就應從基金定期 (不) 定額投資開始，用紀律性的投資方式，依據市場行情高低不定額投資，跌多加碼、漲高減碼，降低買進基金的平均成本，以提高獲利機會。

金融市場瞬息萬變，行情說來就來，說走就走，市場有可能在一個月，甚至一天內就會發生很大的變化。如果每個月固定買一次基金的話，有可能買在低點，也有可能買在高點。因此，定期定額並不是買了就讓它傻傻扣款而已，還是要依據市場變化，靈活調整投資金額。假如投資標的前景仍佳，應在大跌時加碼，以更低的價格買進更多基金單位數；若是投資標的大漲就減碼，避免在高檔投入過高的成本。

定期不定額養基金 小錢更能變大錢

長期來看，定期不定額降低成本的效果會比定期定額好，如下表所示，若是採取定期定額方式，在每個時間點固定花 3000 元買基金，總共投入 15,000 元，可以買到 1,700 個受益單位；如果換成定期不定額方式，低於淨值 10 元就多投一點，買 4,500 元，高於淨值就少投一點，只買 1,500 元，結果同樣都是投入 15,000 元，卻能夠買到 1,900 個受益單位。

定期定額 VS 定期不定額 累積基金單位數比較表

如果沒有時間自己調整金額，可以直接選擇銀行提供的定期不定額服務，採取「漲高買少、跌深買多」或「順勢加碼、逆勢減碼」的投資策略。以華南銀行為例，以基金淨值高低決定扣款多寡，客戶只要事先簡單設定加減碼條件，系統即會自動化管理，完全採用自動化操作，相當智能、便利。

對於時常關注市場動態的定期 (不) 定額投資人，更需要彈性扣款日期，在遇到投資的市場突來的價格下跌時，即使沒有足夠資金能夠單筆加碼，也能利用華南銀行日日扣，天天都可小額下單，並可隨時依照需求變更日期，每月的 1~31 日任選，讓投資人從月初到月底，每天都能定期 (不) 定額扣款。

此外，華南銀行同時提供帳戶轉帳或信用卡扣款兩種申購方式，也可隨時設定申購、贖回、轉換、變更交易等，贖回基金最快 4 天入帳，讓客戶金流更有彈性。每月也會根據市場趨勢精選基金，讓投資人參考，免除從上千檔基金大海撈針的困擾。近日更加碼推出信用卡扣基金享好康優惠，現在就前往華南銀行活動網站瞭解更多：點我前往活動網頁