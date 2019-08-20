日本Toppan買下格羅方德光罩業務！南韓憂美日聯手打擊半導體

總部位於美國的全球第三大半導體代工廠格羅方德 (GlobalFoundries Inc.)，近日將光罩廠生廠設備賣給日本 Toppan 光罩公司。南韓行業人士解讀，此舉恐怕是美日聯手揭制南韓半導體公司的一項做法。

格羅方德正積極瘦身

格羅方德去年 8 月宣布退出 7 奈米及以下工藝之後，就積極展開精簡瘦身，大賣全球晶圓廠，包括今年 1 月先以 2.4 億美元出售新加坡的 Fab3e 晶圓廠、4 月以 4.2 億美元賣掉出售美國紐約州的 12 吋晶圓廠，5 月再賣掉旗下 ASIC 子公司 Avera Semiconductor 。

出售光罩業務也是他們進一步削減成本計畫的一環，這部分業務來自於先前收購 IBM 德國晶圓廠的遺產，Toppan 光罩是東京上市企業 Toppan Printing Co. 的子公司，原本就是格羅方德主力的合作夥伴。

格羅方德上週表明，將佛蒙特州伯靈頓的 Fab 9 廠光罩設備與技術，賣給 Toppan 光罩，以加強其代工業務的競爭力，公司計畫在光罩設備轉移後，將工廠空間用來生產 200mm RF 晶片。

美日合作制韓？

南韓媒體《BussinessKorea》報導，日本半導體材料生產商正透過與美國的合作，來提高競爭力。格羅方德及 Toppan 光罩，在去年於德國合資成立 Advanced Mask Technology Center(AMTC) 公司，並一路擴大合作。Toppan 希望藉由這次新的資產取得，提高在美國及歐洲的生產力，並擴大市占。

產業分析師認為，這是美日在半導體聯手的新一步措施。美國應用材料上個月收購了日本晶片設備商 Kokusai Electric Corp.，也是一次合作強化。

由於在這次日本對南韓的出口管制中，光罩業務也列名其中。南韓專家認為，本次業務收購也打擊了南韓半導體產業，因此南韓需要進行大膽併購，才能確保產業競爭力。

不過也有半導體官員認為，對於在美國及歐洲沒有太多業務的南韓企業來說，收購美國的公司並不是很有價值。西江大學教授 Lee Duk-hwan 表示，南韓應著重於比日本產品更卓越的材料，才是這場競爭下更具價值的做法。