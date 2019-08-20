貿易局勢致需求降溫 泰國2019年GDP成長、出口預期雙降

根據今 (20 日) 發布的數據，在美中貿易戰緊張局勢與泰銖升值雙雙影響下，泰國財政部削減 2019 年國內生產毛額 (GDP) 成長預期至 3%，並將出口成長預期調降至 -0.9%，種種跡象顯示泰國正處於 2014 年來最弱的的經濟擴張區間。

(圖：Bloomberg)

《彭博〉此前報導，由於泰銖升值導致觀光及出口收入惡化，今年第 2 季泰國經濟增速寫下近 5 年來最慢。泰國財政政策辦公室主任 Lavaron Sangsnit 表示，在全球貿易緊張局勢之下，需求降溫已影響泰國經濟增長。

泰銖兌美元匯率預計將達到平均 31.5，前景優於 4 月的估計。根據《彭博》估計，過去一年裡，泰銖升值幅度已超過 7%，為彭博追蹤的新興市場貨幣組合中表現最佳。

過去一年泰銖兌美元走勢 (圖：barchart.com)

泰國內閣今 (20 日) 也批准將近 3170 億泰銖 (約 103 億美元) 的經濟刺激方案，其於上周五 (16 日) 公布的政府支出與貸款方案展望相同，旨在應對經濟放緩，期望能在今年實現 3% 的經濟擴張。

Lavaron 認為，若刺激方案實施情況良好，泰國 GDP 可能進一步攀升至 3.5%。

本月稍早，泰國央行意外調降基準利率，為 4 年來的首次降息，但家庭債務上升的風險限制了實行積極貨幣寬鬆舉措的空間。不過泰國央行強調，隨著全球風險激增，寬鬆空間仍然是有的。

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