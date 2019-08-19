新創隱憂？2019年Q2亞洲金融科技新創融資縮水近5成

研究機構 CB Insights 最新報告顯示，2019 年第 2 季，投注於亞洲金融科技新創公司的風險資金呈現大幅縮減，交易價值年減 93%，融資交易較去年同期下降近 50%，達到近 5 個季度低點。

CB Insights 報告指出，本季度資金投注下跌主要受到阿里巴巴 (BABA-US) 旗下子公司螞蟻金服於去年 6 月 C 輪融資中籌集 140 億美元影響，既使排除螞蟻金服的影響，資金投注仍下跌近 50%，資金總額減少約達 10 億美元。

該報告指出，亞洲金融科技新創投資縮水可能與中國有關。今年第 2 季，中國由風險資本所支持的金融科技交易數量降至 15 個，較上季下降 50%，同時較去年下降 80% 以上。

另外，印度本季創下歷史紀錄，在金融科技交易中首次超越中國，完成 23 筆交易，較中國多出 8 筆。不過，中國在該領域的融資額達到 3.75 億美元，仍遠超過印度的 3.5 億美元，拉丁美洲則為第 2 季金融科技融資增長最快的地區之一。

金融諮詢公司畢馬威 (KPMG) 近期發布金融科技報告指出，2019 上半年的金融科技投資與先前相比較為平靜，部分反映出中國支付領域在近 2 年來，受大量投資與交易帶動所展現出的成熟景況。

畢馬威中國稅務諮詢合夥人 Tracy Zhang 表示，百度、阿里巴巴、以及騰訊等金融科技巨頭試圖利用領先地位，來收購一些主要市場，因此更多中小型金融科技公司的參與者可能因此進入其他少數市場。

CyberAgent Capital 駐上海的董事總經理 Nobuaki Kitagawa 認為，金融科技產業已進入另外一個階段，如今投資多數集中在某些特定企業而非新創企業，身在必須仰賴長期資本的產業，那些無法獲得大量融資的企業往往無法生存。

上述報告統計，全球共有 48 家風險資本支持的金融科技獨角獸，總估值高達 187 億美元，隨著多數公司傾向上市籌資，估值在第 2 季呈持續增長。截至本季度，共有 7 個新的金融科技獨角獸誕生。