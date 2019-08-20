

◆盤勢分析

1. 美方釋出善意，美國商務部鬆手將華為禁令的寬限期續延 90 日，華為再次獲得喘息空間，此外，蘋果 CEO 庫克向美國總統川普警告，關稅可能助長三星，抑制蘋果競爭力，促使川普考慮是否對蘋果課徵關稅，受消息激勵，週一美股四大指數全面上揚，漲幅介於 0.96% 至 1.88%。其中晶片股領漲，指標股 NVIDIA 飆漲 7%、美光漲逾 3%、蘋果漲幅逾 1%。

2. 上週五在美國科技股強彈表現下，台股呈現連二紅走勢，其中 IC 設計股領軍上攻，電子股回神，市場恐慌情緒略見緩和，指數上漲 67.86 點，漲幅 0.65%，收在 10,488.75 點，成交金額為 1195.38 億元。三大法人合計賣超 26.01 億元，外資賣超 37.03 億元、投信買超 7.55 億元、自營商買超 3.47 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：後勢需回檔量縮，反彈量增，相對盤勢有利。

(2)均線：支撐為年線 (約 10370 點) 至前低 10180 點附近，壓力為季線 (約 10650 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（60）高於 50，短線反彈格局。

4. 櫃買指數漲幅 1.26%，收在 137.83 點，相對加權指數強勢。支撐為年線 (約 132.5 點) 附近，壓力為月線(約 139.2 點)，KD 指標向上，9 日 K 值（60）高於 50，短線反彈格局。

5. 觀盤重點：指數重返 10 日均線之上，惟後勢量能需放量上攻，方有利於反彈走勢，但上方季線下彎形成反壓，不容忽視，因此不宜過度追高，採區間操作，台股選股方向可留意 IC 設計、PCB、散熱模組、5G、內需、運動休閒等。

6. 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在美東時間 19 日表示，美方確定延長中國資通訊設備大廠華為與美企往來的寬限期 90 天，至 11 月 19 日。羅斯表示，此措施對部分美企有益。羅斯指出，商務部再將華為 46 家附屬公司列入實體清單，目前實體清單上的華為附屬公司已超過百家。

7. 射頻 IC 廠立積（4968）第三季順利拿下華為 WiFi 射頻前端模組（FEM）後，目前已經因為陸廠「去美化」政策，順利切入華為路由器（Router）供應鏈行列當中，後續將可望攻入華為智慧手機，甚至有機會打入 2020 年的 5G 智慧手機市場。

8. 類比 IC 廠致新（8081）公告 7 月自結財報，稅後淨利達 7,100 萬元，相較 2018 年同期明顯成長 36.54％，每股淨利 0.83 元。目前已經步入傳統拉貨旺季，看好致新在電視、面板及 PC 等需求帶動下，單季獲利將可望優於 2019 年第二季表現，再度繳出亮眼成績單。

9. 北越火災產線已恢復七成產能，聚陽（1477）在新客戶加入及中美貿戰轉單效應加持下，第三季營運仍可望衝今年單季高峰。聚陽指出，在品牌服飾廠訂單能見度持續看好，今、明二年營運成長趨勢不變。

