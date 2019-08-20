台股盤中－美再延華為寬限期 電子族群領軍重回10500點

美國延續華為寬限期 90 日，美股四大指數上演慶祝行情，台股今 (20) 日在電子族群領軍下，早盤隨即站回 10500 點，以 10508.42 點開出，上漲 19.67 點，最高站上 10538.12 點，預估成交量 1300 億元。

觀察權值股今日表現，大立光早盤緩步墊高，站回 3800 元大關，最高至 3840 元，漲幅逾 1%；台積電同樣在盤上震盪，漲幅約 0.4%；鴻海則在平盤間遊走，漲幅約 0.2%。

其他權值股方面，矽力 - KY 漲幅逾 5%，光寶科、亞德克 - KY 漲幅逾 4%，可成、研華、瑞儀、群聯等漲幅均有 2% 以上。

美國對華為釋出善意，禁令寬限期再延 90 天，華為供應鏈獲喘息空間，激勵相關概念股同步走揚，昇達科漲幅逾 6%，眾達 - KY、矽創漲幅逾 4%，台光電、精成科、瑞昱漲幅逾 3%，台燿、穩茂、華星光、緯創、欣興、奇鋐等表現同樣亮眼。

類股部分，電子半導體續強，IC 設計族群類比科開盤強攻漲停，尼克森漲幅逾 7%，智原、富鼎、矽創等漲幅均超過 4%，另外，聯發科昨日大量強漲後，今日股價開低緩步墊高，盤中一度由黑翻紅。

法人表示，台股連兩日重回年線，短線氣勢轉強，加上美國延長釋出限制緩衝期、蘋果將發表新品、Fed 有望續降息等多重利多因素，將持續有助台股後續表現。