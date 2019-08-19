三大法人賣超26億元 鴻海遭外資連12賣 共提款逾11萬張

美股上周五強彈，帶動台股今 (19) 日在電子雙雄領軍下，開高走高，盤面以電子股表現最強勁，終場上漲 67.86 點，收在 10488.75 點，成交量 1191.11 億元。三大法人方面，外資及陸資賣超 37.03 億元，投信買超 7.55 億元，自營商買超 3.47 億元，共賣超 26.01 億元。其中，鴻海已遭外資連 12 賣，共提款逾 11 萬張。

台指期部分，外資淨多單持平 38642 口；投信回補空單 68 口，空單未平倉口數降至 22690 口；自營商回補空單 673 口，空單未平倉口數降至 5225 口。

外資今日買盤集中在電子股，中環、群創均獲外資買超上萬張，其他獲外資大買上千張的電子股包括旺宏、華通、華泰、瀚宇博、友達、中美晶、聯發科、技嘉、環球晶、精材、聯電、南茂、強茂、台積電、緯創、全台、中磊、敦南、TPK-KY、聯茂，傳產股僅東元、中鴻與寶成，金融股則僅元大金。

外資買超方面，買超最多的是中環、大買 18149 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、買超 11953 張，第 3 名群創、買超 10306 張，第 4 名旺宏、外資買超逾 9000 張，第 5 名華通、買超逾 8000 張，第 6 至 10 名分別為華泰、瀚宇博、友達、 東元、中美晶。

外資賣超方面，賣超最多為富邦 VIX、遭大賣 36181 張，第 2 至 4 名分別為中鋼、中信金、新光金，賣超張數逾 9000 張，第 5 名為仁寶、賣超 8481 張，第 6 至第 10 名依序為長榮、英業達、長榮航、臺企銀、華航。

投信今日買超第 1 名為華通、買超 3135 張，第 2 至 4 名為晶焱、聯發科、智原，均買超逾 1000 張，第 5 名為台表科、買超 961 張；投信今日賣超第 1 至 3 名為長榮航、台灣高鐵、萬海，賣超逾 1000 張，第 4 名為南亞科，第 5 名為兆豐金。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股今日雖反彈，但量能無法明顯擴大，顯示市場追加意願並不高，從資金面來看，並未非常樂觀，短線估指數仍將維持 10500 點附近震盪整理格局，後續待債市或匯市資金回流，亞股或台股才可能有較明顯的表現。