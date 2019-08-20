速食業擴大與外送平台合作 但成效未必如意

目前正是餐飲外送的黃金時代。多年前，大多數想要食物外送到府只有披薩能選擇。但 DoorDash、Uber Eats、Postmates 和 Grubhub (GRUB-US) 這樣的外送平台已經打開了大門。

現在，人們可以訂購 Panera 的早餐、星巴克 (SBUX-US) 的咖啡、Chipotle (CMG-US) 的捲餅、麥當勞 (MCD-US) 的漢堡等，有無數其他選擇。

外送對餐館來說是一個巨大的商機。根據 NPD Group 全國食品和飲料分析師 David Portalatin 的說法，直到 5 月的過去 5 年，消費者上餐館的流量基本持平，但在同一時間內，外送量增加了 17%。

而且外送還有很大的發展空間。Portalatin 表示，它目前僅占所有美國餐廳訂單的 3%。

面向商業的食品訂購平台 Olo 創始人兼 CEO Noah Glass 表示，轉向外送「影響深遠」， 「它瞬間就爆發出來，而且後勢繼續看好。」該公司與連鎖餐廳和類似 Uber Eats 等外送平台合作。

與外送平台合作可以讓餐廳觸及全新的客戶群。但有些業者，比如達美樂披薩 (DPZ-US)，就認為這是一個壞主意。

第三方平台抽取的佣金可能會損害餐廳獲利並侵蝕客戶忠誠度。與其合作，餐館最終可能會傷害自己。

但是像星巴克這樣的公司，外送還沒有達到他們希望的預期成果。

CEO Kevin Johnson 在最近與分析師的財報電話會議上表示，「在美國食品和飲料外送仍處於初期階段，」「雖然還看不出星巴克外送為美國業績做出有意義的貢獻，但我們相信外送會是個重要的長期成長機會。」

並非每家連鎖餐廳都認為與外送合作夥伴關係是可行的，像達美樂就決定不與外送網站合作。