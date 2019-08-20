抹黑香港反送中 臉書推特大砍中國上千水軍帳號 

由於中國政府透過網軍與殭屍帳號誤導資訊，企圖控制「香港反送中」輿論走向，臉書與推特週一 (19 日) 宣布已封鎖許多上千中國的水軍帳號和相關網頁。

除了百度、微博等中國媒體全面散布一面倒的「擁護香港警察、反對香港暴民」報導外，就連推特和臉書也傳出遭到中國政府支持的網軍入侵，企圖誤導輿論、製造政治混亂。

推特和臉書假消息漫天飛舞，社群媒體儼然成為資訊戰場，儘管中國民眾無法登入推特和臉書等社交媒體網站，但還是有人會透過 VPN (虛擬私人網路) 翻牆使用。

推特 (Twitter) 週一宣布，由於水軍帳號違反推特的平台使用政策，已暫停 936 個與虛假資訊活動有關的帳號，例如：HK 時政直擊、Dream News。

(圖片：翻攝 HK 時政直擊)

推特官方部落客文章寫道：「根據我們的深入調查，我們有可靠的證據支持這是一個 (中國大陸) 國家支持、配合好的行動。」

還寫道：「具體而言，我們已經識別出一大群帳號，它們聽命行事，旨在抹黑擴大與香港抗議活動相關的訊息。」

中國政府靠網軍與散布虛假新聞介入香港議題，企圖詆毀香港運動，散布偏頗且不實的消息，推特對此修改使用政策，禁止國家控制的新聞媒體實體在其平台上播送廣告。

臉書週一表示，已刪除了參與該活動 7 頁、3 個社團和 5 個帳號。臉書負責網路安全政策的負責人 Nathaniel Gleicher 表示，根據用戶行為刪除這些頁面、社團和帳號。

Nathaniel Gleicher 稱，這項活動背後的用戶互相配合，並使用虛假帳號掩飾，冒充新聞網站的頁面、分組發布、共享內容以及將其他用戶引導臉書以外的網站。

受此消息激勵，週一臉書 (FB-US) 股價上漲 1.34%、推特 (TWTR-US) 上漲 2.76%。