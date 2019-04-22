數位趨勢改寫千禧世代飲食習慣 連鎖餐廳與食物外送產業沾光受惠

出生在 1980 年到 1990 年的「千禧世代」，在數位趨勢影響下，不僅重塑世界的面貌，飲食習慣與戰後嬰兒潮大相逕庭，據星展集團觀察，千禧世代基於方便與體驗而偏愛外食，這也讓連鎖公司與食物配送物流業跟著沾光受惠。

星展集團投資長辦公室今 (22) 日出具報告指出，千禧世代生於數位時代，數位趨勢也讓這群年輕人飲食習慣與老一輩的戰後嬰兒世代大不相同，進而影響產業生態。

星展表示，千禧世代基於追求便利性與服務體驗，偏愛外出上館子用餐，根據 Bankrate.com，受訪的千禧世代，有高達 51% 每週會去一次酒吧，54% 的受訪者表示每週至少會有三次外出用餐。

分析千禧世代喜愛外食的原因，主要是追求便利性與對體驗的渴望，根據美國勞工統計局對消費者支出調查，千禧世代每年在家庭食品花費僅 3,186 美元，金錢支出比起 X 世代與嬰兒潮世代還要低，原因是外出用餐可節省時間。

千禧世代熱愛外食，也促使美國餐飲業 (NRAs 餐廳指數) 在次貸危機後處於擴張模式，這幾十年以來，美國的餐館銷售穩步增長，在 1970 年至 2017 年期間，年複合成長率為 6.4%。

其次則是對體驗的渴望，星展表示，千禧世代通常被稱為「體驗世代」，根據 Eventbrite 的研究，四分之三的千禧世代更願意將錢花在購買他們想要的東西上。這些經歷包括演唱會和社交活動，咖啡館走跳和餐廳。這些經歴都讓他們感覺與社區和世界有更緊密的聯繫。

而千禧世代偏愛外食習慣也改寫產業生態，其中又以連鎖餐廳與食物配送業為主要受益產業，以數據表現來看。羅素 3000 餐廳指數從 2014 年以來表現超越羅素 3000 指數約 25%，甚至超越羅素 3000 非必需消費產業指數 (包括電子商務產業) 約 18%。

星展分析，隨著科技的進步，食品配送業將持續強勁成長，在未來幾年也將保持強勁增長，根據 NPD 集團的研究結果顯示，食品配送的增長主要受數位化訂單所帶動，約占所有交貨訂單比重 53%。