貴金屬盤後－股市暫回穩 黃金下跌 市場靜待全球央行年會結果

週一 (19 日) 金價走低，亞洲股市漲勢強勁，香港恆生指數上揚 2%，中國股價漲幅超過 1.7%，貴金屬市場避險情緒減弱，黃金白銀雙雙下跌，投資人靜待全球央行 Jackson Hole 年會的貨幣政策走向，以決定未來黃金展望。

即將於本週四至週六 (22-24 日) 召開的全球央行 Jackson Hole 年會，將會討論今年主題「貨幣政策面臨之挑戰」，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與澳洲央行 (RBA) 總裁洛威 (Philip Lowe) 將出席並發表演講，演講內容將是本週貴金屬市場的漲跌關鍵。

12 月交割的黃金下跌 17.7 美元，或 1.16%，金價以每盎司 1505.9 美元作收，這是金價創下六年高位以來，第二次單日下跌。儘管今日金價有所虧損，但分析師表示對黃金的避險需求依然強勁。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

自今年 6 月開始，金價從 1280 美元狂飆升至目前每盎司 1500 美元以上，受利於貿易戰緊張局勢、央行持續儲備黃金、經濟衰退隱憂和差強人意的經濟數據等影響，自 8 月初以來，黃金漲了 6%，或 90 美元。

中國人行於週末 (17 日) 推「變相降息」新制，宣布新的銀行貸款參考利率，而新的利率改革將降低中國整體借貸成本，顯示這次改革有「降息」的效果，激勵亞洲股市漲勢，削弱黃金價格。

投資人也密切關注美中貿易戰發展，本週末川普稱，還未準備好要和中國簽訂貿易協定，言下之意表示，美中仍維持談話，不過中國想達成貿易協議，得先人道處理香港議題。

9 月交割的白銀下跌 0.6 美分，或 0.38%，收於每盎司 16.85 美元。

全球股市正在回彈，美股開盤上漲逾 300 點，歐元區 7 月通膨率最終值比市場初次預估還要疲弱，刺激歐洲央行 (ECB) 加深 9 月份決策會議降息的可能性，甚至有重啟量化寬鬆政策 (QE) 的念頭；另一方面，德國財政部長表示，如果經濟繼續放緩，柏林可能放鬆利差。

分析師看法

FXTM 市場 Hussein Sayed 認為 ECB 準備透過降息和 QE 政策來刺激經濟，預計將會在近期暴漲後再恢復跌勢，而貴金屬市場和其他避險貨幣，如瑞士法郎和日圓，也將湧入更多資金。

世界黃金協會 (World Gold Council) 分析師 John Reade 表示：「美元走強，以及美債殖利率小幅上漲，正在壓制黃金漲勢。」 目前 FedWatch 工具顯示，聯準會將目前的基金利率的 2%，調降為 1.75% 至 2 % 的可能性為 95%。

FedWatch 工具 (圖片: 芝商所)

VM Markets 的 VM Markets 合夥管理人 Stephen Innes 表示，目前黃金價格處於盤整階段，將會在 Jackson Hole 年會結束後恢復上行。

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 1.5 美元，或 0.18%，至每盎司 854.4 美元；9 月鈀金下跌 1.7 美元，或 0.12%，至每盎司 1472.4 美元。