〈每週CFTC報告〉投機者減美元、黃金淨多單 連兩週大增日圓看漲部位

避險商品強漲過後，市場熱度稍有降溫。據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 8 月 13 日當週，投機者減持了美元指數、黃金與白銀等貨幣及商品多單，獨獨日圓淨多單仍在上升，而且連 2 週都增加超過 1.4 萬口。

數據顯示，大型投機者和避險基金交易的美元指數期貨非商業合約，本週淨多單減 1487 口，降至 29842 口。在連續 6 週增持多頭部位後，本週首度減少。

美元指數持倉 (圖表取自 countingpips.com)

本週主要的變化在多單減少 1457 口，另外空單增加 30 口，所造成的變化。目前整體投機者仍看漲，但淨多單在 3 週以來首度落至 3 萬口以下。

其他貨幣

其他貨幣中，最主要的變化仍是日圓，也是唯一多空改變超過 1 萬口的貨幣。日元淨多單本週再增 1.4 萬口，是連續第 4 週多頭部位上升，也是連 2 週淨多單增逾 1.4 萬口。

主要貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

日圓部位在上週由空轉多，本週多頭部位增為 2.4 萬口，是自 2016 年 11 月 8 日之後，144 週以來多頭最高水位。

英鎊淨空單減 6882 口，一改過去連 8 週淨空單增加局面，但空頭部位仍達 9.5 萬口。瑞士法郎部位也有改善，淨空單減少 3479 口。加拿大幣看漲情緒大減，淨多單減 9966 口，至 1.42 萬口。

黃金

在金價強漲過後，投機者本週開始減持淨多單，黃金期貨非商業合約減 2455 口，至 29.0 萬口。

黃金持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

在本週之前，黃金投機者在過去 10 週中，多頭部位增逾 20 萬口，整體而言，持倉雖略低於 2016 年 6 月的 30 萬口，但仍處強勢看漲情緒。

美國 10 年期公債

投機者繼續與市場對作，本週仍增加看空部位，淨空單增 2.3 萬口，至 41.4 萬口。

10 年期美債變化 (圖表取自 countingpips.com)

這是連續第 5 週看空部位上升，這段期間共增加淨空單 12.5 萬口。不過公債價格自 11 月起已大幅上升，當前 10 年期美債殖利率已降至約 1.55%。

原油

WTI 原油持倉 (圖表取自 countingpips.com)

在連 3 週看跌情緒增溫之後，本週投機者增加了 WTI 原油非商業期貨看漲押注，淨多單增 6503 口，至 38.2 萬口。雖然不像前 3 週減持多單，不過目前投機者已連 4 週淨多單在 40 萬口之下。