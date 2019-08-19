〈金管會與投信座談〉聚焦四議題 嚴控壽險業橫掃債券ETF

金管會為加強與投信業者雙向溝通，今 (19) 日邀集 39 家投信業負責人舉行聯繫會議，由主委顧立雄親自主持，會中聚焦「強化債券 ETF 投資人分散性及風險控管」等四大議題，其中，因為壽險業橫掃 9 成債券 ETF，有過度集中問題與風險，金管會限期要求投信業要降低集中度問題，不過，因為對新舊債券 ETF 管理不一致，投信業者仍有意見。

金管會今天與投信業負責人討論有關「強化債券 ETF 投資人分散性及風險控管」、「推動通路報酬支付之合理性」、「持續鼓勵投信躍進計畫及境外基金深耕臺灣」及「協助投信落實盡職治理守則」等四大議題。

其中，有關債券 ETF 部分，據統計，截至今年 5 月底，國內債券 ETF 共有 74 檔、規模為 7231 億元，不過，買盤幾乎都來自壽險業，光是壽險業就吃下高達 6757 億元，比重達 93.4%，甚至傳出有壽險業者「包檔」集中買部分幾檔債券 ETF，今年第 1 季時，就已引發金管會關注。

經過數月檢討與規劃遊戲規則後，金管會今天表示，為利債券 ETF 市場長遠穩健發展，避免債券 ETF 投資者過度集中所衍生的市場流動性問題，金管會近期推行 ETF 投資人分散性的管理措施，且持續追蹤並掌握債券 ETF 投資人分散情形。

金管會進一步指出，將祭出兩招要求投信公司加強分散債券 ETF 受益人結構，以新、舊債券 ETF 作為分類，首先，要求 2019 年 3 月之前已發行且高集中度的債券 ETF 須提改善計畫，單一投資人的最高持有比例上限須逐年調降 10%，在半年到 1 年內，單一投資人持有比例要降到 7 成以下；再者，針對 2019 年 3 月後新掛牌的債券 ETF，單一投資人不得超過 5 成，半年內最高上限更要降到 3 成，若有未達標者，恐無法發行新的債券 ETF。

不過，對此，投信業者認為，新舊債券 ETF 管理不一致，舊債券 ETF 最高持有比例上限為 7 成，新債券 ETF 最高上限為 3 成，會造成舊基金大者恆大，新基金卻成長不易的不公平現象，希望金管會控管規範能夠一致。

除債券 ETF 議題，此次還聚焦「推動通路報酬支付之合理性」議題，金管會表示，為改善以銷售額計算的銷售獎勵金容易產生不當銷售行為，金管會去年 3 月已召開會議，且已取得以基金規模 (AUM) 計算通路報酬措施的共識，預計從明年起全面實施。金管會強調，要請資產管理業者確實於今年底前與銷售機構完成重新議約。

金管會亦持續實施「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」；並且鼓勵投信事業落實盡職治理守則。

金管會表示，關於投信事業提出的建議事項及具體執行措施，將妥善評估可行性，研議規劃推動方案，金管會並期許業者能落實盡職治理守則、持續培育我國資產管理人才、強化金融消費者保護及落實公平待客原則，以健全資產管理市場發展，並提升資產管理規模。