零售業搶啖中秋送禮大商機 富邦媒估業績年增50%

在中元大檔過後，零售業者瞄準中秋龐大的送禮商機，已陸續展開行銷活動，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今 (19) 日宣布，今年一口氣網羅近 30 間食品名店，提供多達千款月餅禮盒選擇，樂觀預期將可帶動銷售年增達 50%，再加上今年有中秋連假，烤肉採買或連假出遊商機旺，為第 3 季底業績衝刺。

momo 購物網指出，中秋節是華人贈禮的三大節慶之一，伴手禮商機高達數十億元，各大業者與通路推出月餅禮盒爭食市場大餅，預料漫威、迪士尼口碑電影聯名禮盒，以及珍珠奶茶口味將是熱銷款。

而超商龍頭統一超 (2912-TW) 也指出，今年 7-ELEVEN 中秋預購除了傳統名店名餅外，同樣主打「跨界聯名」和「視覺創意」兩大策略，近 40 款月餅價格帶落在 289 元至 1560 元，其中新品占 60%。

7-ELEVEN 觀察，中秋預購首波以鳳梨酥類別最暢銷，且天氣炎熱也帶動冰甜品類雙倍成長。

創業家兄弟 (8477-TW) 公布旗下生活市集站上數據，發現中秋相關商品搜尋熱度在過去一周大增，「中秋禮盒」、「月餅」和「電烤盤」等品項搜尋次數成長達 220%，顯見消費者已開始陸續採購中禮品、食材和烤肉用具，預計節日倒數前一周可達到最高峰。