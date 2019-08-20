美股盤後 — 費半嗨！華為禁令再延 90 天 NVIDIA 助威晶片股大漲

週一 (19 日) 美方釋出善意，美國商務部鬆手將華為禁令的寬限期續延 90 日，華為再次獲得喘息空間，受此消息激勵，NVIDIA、美光和台積電 ADR 等晶片股集體樂漲，美股收復上週大部分失地，四大指數全面走高，道瓊收漲逾 200 點。

週一 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 249.78 點，或 0.96%，收 26135.79 點。

那斯達克指數上漲 106.82 點，或 1.35%，收 8002.81 點。

標普 500 指數上漲 34.97 點，或 1.21%，收 2923.65 點。

費城半導體指數上漲 27.74 點，或 1.88%，收 1506.99 點。

標普所有板塊上揚，能源、資訊科技與通訊服務板塊漲幅最大。(圖片：Finviz)

華為消息帶動晶片族群歡呼，NVIDIA (NVDA-US) 飆漲 7.03%；美光 (MU-US) 上揚 3.35%；安森美半導體 (ON-US) 上揚 2.68%；高通 (QCOM-US) 上揚 2.17%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.57%。

尖牙股 (FAANG) 同步走揚，Netflix (NFLX-US) 上漲 2.17%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.86%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.80%；臉書 (FB-US) 上漲 1.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.31%。

台股 ADR 多收高。友達 ADR (AUO-US) 上漲 4.64%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.11%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.97%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.29%。

美債殖利率上揚，激勵金融類股，高盛 (GS-US) 上漲 1.39%；花旗 (C-US) 上漲 1.31%；摩根史坦利 (MS-US) 上漲 1.08%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.89%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.89%。

油價走高，提振能源股走揚，雪佛龍 (CVX-US) 與埃克森美孚 (XOM-US) 皆收高 1%。

個股消息

Nvidia 與微軟聯手合作，宣佈為全球最暢銷遊戲「當個創世神 (Minecraft)」加入 RTX 技術的即時光線追蹤技術，升級視覺體驗，受此消息激勵，Nvidia (NVDA -US) 週一大漲 7.03%，微軟 (MSFT-US) 收漲 1.67%。

微軟攜手 Nvidia 將「當個創世神 (Minecraft)」加入 RTX 技術的即時光線追蹤技術。(圖片：AFP)

華為豁免令延期，美中貿易戰露曙光，中國營收佔比高的貿易敏感股波音 (BA-US) 上漲 1.03%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 0.80%。

蘋果 CEO 庫克向美國總統川普警告，關稅可能助長三星，抑制蘋果競爭力，促使川普考慮是否對蘋果課徵關稅。蘋果 (AAPL-US) 週一股價收高。

社交媒體微博公司 (WB-US) 盤前公佈第二季財報，每月活躍用戶達 4.86 億，每日活躍用戶也比上季增長 800 萬至 2.11 億，雙雙創下四季來最好的成績，激勵其股價飆高 14.10%，至每股 42.31 美元，刷近一個月新高。

華爾街分析

白宮經濟顧問庫德洛週日 (18 日) 表示，華為豁免令延期是向中方表示誠意，美中貿易代表將在 10 天內再次談判。

川普週日 (18 日) 提到美中關係良好且持續對話，相信中國已準備好達成協議，但呼籲中國得先人道處理香港議題。

Schwab Center 的 Financial Research 交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 表示，市場無法擺脫目前的困境，除非美中達成全面的貿易協議，但這件事預測今年不會發生。

週一 10 年期美債殖利率從 1.54 % 左右上升至約 1.6%，創 8 月 13 日以來最高，2 年期美債殖利率升至 1.549%。

AmeriVet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 表示：「我們看到了更多穩定性，這實際上是更多刺激因素的結果… 市場只是暫時休息一下，但我不完全相信殖利率下滑已結束。」

美國總統川普週一再度推文抱怨強勢美元，並向聯準會喊話至少要降息 1%，外加一些量化寬鬆政策，讓美國經濟更繁榮。

聯準會主席鮑爾將於週五 (23 日) 於全球央行年會傑克森霍爾發表演說，預料將成為股市的下一個重要催化劑。

Jefferies 分析師 Steven DeSanctis 表示，貿易問題需要解決，需要解除企業投資的不確定性。我認為市場預期聯準會主席鮑爾會有更多寬鬆政策，但我不知道他的措辭會有那些改變。

芝加哥金斯科資產管理公司投資組合經理 Paul Nolte 表示：「股市漲跌有點像醉漢走路、隨機遊走，貿易消息每天都在發生變化，沒有任何規律或理由，但目前貿易才是真正推動市場的因素。」