【華冠投顧】川普投顧做多 第四季行情可期

2019.08.19 盤後分析

#大盤短評：08/14 大量高點 10518 站上技術面結構將翻多。

#盤勢分析

週五美股大漲，台指盤後卻僅小漲，主要是白天由於政府資金拉抬先漲了，週五的香港大擠兌行動，也未能成功的狀況下，六日兩天國際上還算平靜，上週也提到川普頻繁對中國釋出善意的動作企圖止助美股跌勢，同時台灣也出現護盤動作的狀況下，短線對空方非常不友善，加上八月已經要進入月底，九月初聯準會持續釋出降息動作機會高，還是有助於推升第四季行情。

回到台股，上週五大漲雖然最受致於十日線反壓，但今天一舉突破收漲 67 點，盤中最高來到 10516 一度挑戰結構反壓 10518，唯量能不足僅 1200 億元左右，如之前所說，大盤的危險期到周二，明天 10 日線走平後，有較大機會進行震盪打底等待月線修正，由原來的看不漲，漸漸演變成看不跌得結構，而從各類股觀察，電子股也相對金融非金電強勢，這邊如果空方延續失敗，那電子相關反而就有機會轉為領頭羊帶領大盤上攻。

#個股方面

外資今天續賣 37 億元，但是個股持續活蹦亂跳，看的出政府與內資積極做多，但今天 5G 相關仍持續整理，轉向七月營收與第二季財報表現好與題材的個股表現，其中 8016 矽創早盤就鎖漲停，AI 相關的 IC 設計族群 2454 聯發科、3661 世芯 - KY 也大漲 9% 以上，6411 晶焱大漲 8%，伺服器相關的 6669 緯穎也大漲 4.75%，等待這波修正結束後，下一波行情類似的題材與回歸基本面的個股值得好好注意。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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