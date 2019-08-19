【華冠投顧】台股日線連2紅，可惜外資不賞臉，續賣台股37億元!

台股今日開高震盪走高，尾盤稍為壓回，指數終場上漲 67 點，以 10488 點作收，成交量 1194 億元。

各位還記得嗎! 上周三: 川普給投資人糖吃，貿易戰停火延後至 12 月份，讓大家開心過聖誕節，大利多消息→但我們說: 它不是好買點。上周四: 美股暴跌及美債殖利率倒掛大利空消息，大盤指數最多跌 140 點來到 10287 點，收盤跌 100 點，10327 點作收，我們說: 找買點! 結果: 上周五漲 93 點，今日續漲 67 點，日 K 連 2 紅。

結構部分: 電子股漲 1.04%，金融股漲 0.6%，傳產股漲 0.04%，OTC 漲 1.26%

法人部分: 外資賣 37 億元，投信買 7.5 億元，自營商買超 3.4 億元。

強勢股: 擁智科 (6683)，鼎炫 KY(8499)，時碩工(4566)，昭輝(1339)，力致(3483)，矽創(8016)，世芯 KY(3661)，遠雄港(5607)，訊得(6438)，精英(2331)，聯發科(2454)，中環(2323)，晶焱(6411)，博智(8155)，瀚宇博(5469)，正崴(2392)，環球晶(6488)，良維(6290) 以及康控 KY(4943)等。

台股連 2 天反彈站回 5 日、10 日線及年線，外資卻無動於衷，續賣台股，接下來台指期即將在本周三 21 日結算，屆時外資動向可望較為明朗，但由於月線已與季線出現死亡交叉，連漲後上檔壓力將相當增大，需要量能有放大，才有機會持續向上。

分析師 林驛銘

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