台股盤中─IC設計、PCB族群強勢領軍 指數叩關10500點

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年8月19號11點17分

上周五 (16 日) 傳出美國有意再次延長對華為 90 天限制緩衝期，美股四大指數同步反彈，台股今 (19) 日上漲 28.5 點開出，在 IC 設計、PCB 族群強勢表態下，指數開高走高，盤中最高站上 10500 點後，維持 10500 點關卡附近震盪走勢，預估成交量 1200 億元。

觀察權值股今日表現，台積電漲逾 1%、鴻海也在平盤之上表現，股王大立光則因遭外資降評，股價相對有壓，股價跌近 2%。其他權值股，IC 設計指標聯發科大漲逾 7%，半導體股環球晶、中美晶漲逾 4%，致茂、聯詠也表現強勢。

類股表現部分，電子半導體族群成盤面焦點，在聯發科領漲帶動下，IC 設計族群點火，包含昂寶 - KY、矽創、世芯 - KY 股價開高走高午盤前強攻漲停，信驊、神盾、譜瑞 - KY、聯詠漲幅也都有 4% 以上漲幅；面板雙虎跌深反彈，外資反手加碼，群創、友達漲逾 4%，凌巨、彩晶也表現強勁。

盤面強勢族群還包括 PCB 族群，博智、瀚宇博漲逾 7%，泰鼎 - KY 漲幅接近 5%，臻鼎 - KY、燿華、華通、敬鵬表現也不俗；營建族群中的昇陽漲停，日勝生、冠德、鼎固 - KY 也都在盤上。

盤面上弱勢族群，包含食品股，卜蜂、大成、味全跌幅在 1% 上下，泰山、大統益、聯華也在盤下震盪；遊戲族群也相對大盤疲弱，傳奇、鈊象、橘子表現弱勢；超商雙雄統一超、全家今也在平盤之下表現。

法人表示，台股在投信作帳與官股券商穩盤等內資力道支撐拉抬下，挹注向上動能，但美中貿易局勢反覆，仍牽動台股走勢，今留意美國是否延長華為 90 天寬限期，建議勿貿然追高，短線可鎖定股價偏低、具有基本面優勢的個股。