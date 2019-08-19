連五降有望？印度央行總裁：恢復經濟增長為首要之務

歷經先前連續 4 次降息後，印度儲備銀行 (Reserve bank of India, RBI) 總裁 Shaktikanta Das 今 (19 日) 在央行會議中強調，恢復印度經濟增長仍是他的首要任務，並敦促該國銀行在國際央行降息潮加快步伐，勾起外界對 RBI 進一步降息的預期。

Das 表示，貨幣政策委員會將經濟成長視為高度優先事項，尤其印度經濟增長漸趨放緩，如何恢復該國作為亞洲第三大經濟體的榮光，成為政策制定者與財務部門代表相當關注的議題。

從各種經濟活動數據可看出印度經濟放緩的惡化景況。今年 7 月，印度汽車銷量嚴重下滑至近 20 年新低，此外，該國基建部門 6 月份生產增速來來到 4 年來最低。自 2 月來，RBI 為支撐經濟增長，累計降息幅度已達 110 個基點。

外界將 Das 的言論視為鼓勵印度國家銀行將貸款利率與基準利率掛勾，但他表示，央行是希望能快速降低借貸成本，在面對信貸與金融市場動盪時，維持金融穩定並促進經濟增長。

印度儲備銀行總裁 Shaktikanta Das (圖：AFP)

受到投資下降、失業率上升抑制消費者支出等因素影響，截至 2019 年第 1 季，印度經濟增長放緩至 5.8%，來到近 5 年最低點。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)