憂美制裁 傳中石油暫停委內瑞拉的石油裝載

在今年 8 月初，美政府加強了對委內瑞拉的制裁，凍結了該國政府在美國所有資產，並向與委內瑞拉往來的企業施壓。據知情人士透露，中國國有企業也是是委內瑞拉石油的主要買家，中國石油天然氣集團 (中石油) 已經停止了 8 月份的威內瑞拉原油裝載作業。

「川普在行政命令中對後續制裁措施提出了指引，更多的制裁將由美國財政部宣布，而中石油擔憂該公司很可能受到二次制裁的打擊。」一位知情人士表示。

中石油發言人對此拒絕發表評論。

而一位委內瑞拉石油在中國的高階營銷主管則表示，他的公司已收到暫停裝載委內瑞拉石油的通知。

「我們被告知，中石油將不會在 8 月裝載任何石油。我們不知道之後會發生什麼。」

美國總統川普於 8 月 5 日發布行政命令，凍結委內瑞拉政府在美國的所有資產，旨在擴大對委內瑞拉的制裁並對外交與經濟方面施壓，逼迫馬杜羅政權下台。

中國在先前曾以 500 億美元貸款換取委內瑞拉石油，儘管該國目前遭到美政府制裁，今年以來中國從委國每日平均進口 33.9 萬桶石油，多由中石油來處理，若中石油真的暫停石油運輸，會是中國十幾年來首次暫停委國石油的進口。

根據中國海關數據，今年前半年，中國從委內瑞拉共進口了 867 萬噸原油，約為每天 35 萬桶，約佔其進口總量的 3.5%。