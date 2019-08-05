地域緊張情勢引爆 印度盧比大跌1.4% 創今年最大跌幅

根據《彭博社》報導，因印度執政黨可能改變對喀什米爾地區既有政策，引發市場對該地區緊張局勢升溫的擔憂，高度的政治不確定性使該地區貨幣面臨拋售，印度盧比創下 2019 年來最大跌幅。

截至台灣時間下午 2 點 15 分，印度盧比跌幅來到 1.1%。此前最大跌幅達 1.4%，來到 70.4775 盧比兌 1 美元，創下去年 12 月以來的最大跌幅。

(圖：Bloomberg)

印、巴邊界具主權爭議的查謨 - 喀什米爾邦緊張情勢升溫，印度軍方近來持續於該地區駐紮安全部隊，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 甚至揚言取消喀什米爾長久以來的自治特權，引發當地不同黨派領導人對印度政府的強烈不滿。

巴基斯坦總理伊姆蘭 (Imran Khan) 警告，印度政府軟禁喀什米爾政治領導人的舉動，可能將該地區的緊張局勢升級為「地區性危機」。

此外，在貿易戰持續擴張之下，市場臆測中國政府允許人民幣匯率走弱，來應對川普政府加徵關稅的舉措，可能導致人民幣跌破 7 關卡，創 2008 年以來紀錄，導致印度盧比承壓。

孟買 FirstRand 貨幣市場負責人 Paresh Nayer 表示，喀什米爾緊張的政治局勢，以及對於人民幣貶值的擔憂，恐成為拖累該國貨幣的重要因素。

截至今年 7 月，因投資者發現印度債務資產在全球不斷增加的負收益債中具有吸引力，加上該貨幣受益於政府謹慎規劃財政算，以及出售離岸債務，印度盧比已連續兩個月上漲。

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