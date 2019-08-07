今年連四降！印度再降息35個基點 創2010年以來新低

印度央行今 (7) 日宣布將基準利率從 5.75% 下調 35 個基點，至 5.40%，為今年第四次降息，創下自 2010 年以來新低，原本市場預期降息只有一碼。

資料來源: 印度央行

印度央行曾在今年 2 月、4 月、6 月分別降息一碼。此外，根據 SWAP 市場交易顯示，2019 年底之前至少還有 40 個基點的調降空間。

印度央行貨幣政策委員會未來仍持續保持寬鬆立場，這意味著升息仍不在他們考慮選項內。印度央行表示，維持「適應性」的貨幣政策立場，並將 2019 年～2020 年度的 GDP 成長預估從 7% 下修至 6.9%。

印度公債殖利率大漲，主要受到印度央行偏鴿派的言論帶動，10 年期公債殖利率最新報價為 6.35%。

而在印度央行公布利率決議後，印度盧比兌美元走勢短線出現小幅度升值。

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匯豐首席印度經濟學家 Pranjul Bhandari 表示，預估 2019 年第四季和 2020 年第一季印度央行仍將再調降利率。由於各產業缺乏潛在的價格上漲動力，整體通膨率在可預見的未來中仍會維持在中期目標之下。

同時，不確定的風險增加對農村消費和工資的擔憂，而失業率上升和影子銀行危機正在影響印度的消費信心，而這也導致企業大幅削減資本支出。

根據印度經濟監測中心的數據顯示，6 月份季度新項目的資本支出只有 0.69 兆盧比 (98 億美元)，低於 3 月的 2.44 兆盧比和 12 月的 2.51 兆盧比。