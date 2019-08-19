【華冠投顧】國巨，蓄積力道中，為上攻預先做準備！

本月初川普表示，於 09/01 起對於剩下的價值三千億美元的中國輸美商品，加徵 10% 關稅。而這個加徵的時間點，於 08/13 宣佈將順延；部分商品加徵關稅的日期，將延到 12/15 再實施。

而川普話說的好聽，說這是因中、美之間的協商進展具成效，也考量到即將到來的耶誕假期採購潮，所以才改日期的。那果真是如此嗎？這其中是否有其他的原因呢？是川普被情勢所逼？！看來，這幾乎是肯定的。

事實上，川普連任之路成敗的關鍵，首重『經濟』的優劣；而與中國之間的貿易談判結果，這僅是其次。上周，川普與花旗集團等三位執行長通過電話，他們一致表示，貿易戰使得經濟成長趨緩，這是不爭的事實，貿易爭端不利於企業未來的發展這是必然的；目前美國市況還不錯，若這些問題解決了，那會更優。這話，川普也聽進去了！

近期，美國公債殖利率，二年期高於十年期，殖利率曲線呈現具經濟衰退疑慮的『倒掛』現象。

這也引發了市場擔憂的氣氛，川普看在眼裡，想必他也剉著等。畢竟『選票』是很現實的；他也擔心若在任之時，美國經濟呈現放緩，勢必會影響他的連任之路。因而，為了下一屆的總統寶座，有些事，川普不得不低頭。

延續我之前的看法無變，中美貿易爭端，隨著下一屆美國總統大選時間點的逼近，其對於股市的衝擊將會越來越輕微。因此，美與台股，依據長線角度觀之，我依舊持續看長多。

無論如何？這場歹戲演到現在一年多了！美股依舊還是維持著多頭的趨勢。因此，未來大家可依附著這個趨勢，隨時準備好資金，見低點來臨時，逢低大撿便宜貨，相對贏率高。

加權指數，依據上周五 08/16 之述『而上方 10495-10539 之反壓區，若被站上，則短期內空市威力暫時解除』今日，最高來到 10516 已進入該區間，明日依舊依此區間為參考依據。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，客戶庫存去化，終端需求也回溫，預計在 08/26 除息之前，有持續往上彈升之機。另外『2317 鴻海』，再次來到長期大支撐區，目前仍位居低檔整理，後市持續上攻機率高。

2327 國巨：

七月合併營收新台幣 33.8 億元，月增率 10.18%。該公司表示，客戶庫存歷經三個季度的去化，加上主動調節存貨，庫存問題預估已逐步的和緩，終端需求回溫狀況也漸露曙光。估第 3 季 MLCC 的平均銷售價格下滑幅度，將收斂到 5% 至 10% 之間，稼動率可望提升到 50% 至 60% 之間。

2317 鴻海：

前日公布半年報，雖三率三降，但第二季 EPS1.23 元，高於去年同期的 1.01 元，上半年 EPS2.66 元，也高於去年同期的 2.4 元。上半年的毛利率、營益率、淨利率僅剩 5.42％、1.43％、1.67％，去年同期為 5.9％、1.92％及 1.97％。多、空摻半，再怎麼差至少該反應的利空已充分的反應在股價上，時序進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師