〈財政部記者會〉信義區最後一塊素地世貿三館地上權明年招標 五大壽險有興趣

財政部國產署下半年起將陸續公告招標地上權案，分別是松江南京捷運站與世貿三館的地上權案，其中位於信義計畫區的世貿三館地上權案面積近 5000 坪，預計明年招標，考量國內會展空間不足，國產署擬設限，要求低樓層須規劃成會議或展覽空間。

據了解，上述兩大地上權招標案是北部少見完整大面積素地，對於資金雄厚的壽險業來說極具吸引力，包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽與南山人壽等五大壽險都表態有興趣參與。

財政部今 (16) 日舉行南部地區參訪活動，由財政部長蘇建榮領軍轄下所屬機關與媒體進行座談，國產署署長曾國基說，今年下半年起，將陸續公告松江南京站、世貿三館的地上權招標。

其中最受矚目的當屬位於信義計畫區的世貿三館地上權招標案，由於世貿三館面積近 5000 坪、容積率 560%，是信義計畫區最後一塊大面積素地，國產署規劃，等世貿三館年底租約到期，移師南港展覽館二館後，預計明年將進行地上權公告招標。

曾國基表示，世貿三館現址目前土地公告現值 211 億元、市價約 400~500 億元，估算權利金約 350 億元，堪稱是近年地上權案的「王中之王」。

曾國基進一步指出,，考量國內目前仍缺乏可容納 5 萬人以上的大型會議展覽館，包括中華民國會展協會、美國台北市商會均表示，希望世貿三館現址招商時，須要求廠商規劃部分空間作為會議或展覽空間。

曾國基對此表示，9 月將邀集經濟部、外貿協會、台北市政府與交通部觀光局共同開會討論，決議是否規劃部分空間作為展覽會議用途，最快 9 月就能拍板。

另外，位於松江南京站 2、3 號出口的地上權，屬於第 3 類住宅區與第 3 類商業區，其中位於側基地面積約 574.75 坪，與捷運出口共構的南側基地面積共 875 坪，兩塊地市價合計共 27 億元。